Momento en que la policía cubana detiene a Maykel Osorbo

Maykel Osorbo fue arrestado este jueves cuando se disponía a salir de su vivienda en La Habana, tras varias semanas sitiado por la Seguridad del Estado y prácticamente incomunicado.

Un video publicado en el muro de Facebook del rapero muestra cómo ocurrió la detención por agentes de la policía cubana.

"¡Pidió ir a ver a su hija que estaba enferma y tenemos la información de que lo tienen en la estación de 7ma en La Lisa y está plantado!", se lee en el post.

El video muestra al también huelguista de San Isidro saliendo de la casa y caminando hacia la patrulla policial 966 que ya está parqueada en la calle esperándolo.

Un agente uniformado y otro vestido de civil se acercan, el primero le quita una bolsa azul que lleva y al parecer le pide la documentación que el cantante también le entrega. Inmediatamente otro oficial lo custodia hasta la puerta del vehículo para que Osorbo entrase.

Según denunció la activista y curadora de arte Anamely Ramos, el rapero había amanecido rodeado de patrullas.

"Decidió salir porque ya no aguantaba más sin hacer algo ante la situación crítica que atraviesa Cuba y esto fue lo último que supimos de él. Policías y agentes de la Seguridad del Estado llevándoselo, sin ninguna garantía", detalló.

"No tenemos garantías con ellos. Siempre actúan de manera ilegal, ilegítima y mafiosa. Maykel está desaparecido", precisó.

El jueves también fue detenida la artista plástica Tania Bruguera en la puerta de su casa, cuando iba a poner una denuncia contra el periodista Humberto López, vocero del régimen quien en los últimos meses ha dedicado su sección en el noticiero de la televisión a intentar desprestigiar a activistas, opositores y periodistas y artistas independientes, a los que acusa de recibir financiamiento de organizaciones y gobiernos extranjeros.

"Acaban de detener a Tania Bruguera, quien se encuentra bajo medida cautelar de reclusión domiciliaria, con el solo permiso de poder salir a realizar gestiones legales y compra de alimentos", denunció la cuenta oficial de la artista en Facebook.

Bruguera envió un mensaje desde su celular a su hermana, en el que relataba que al salir de su domicilio tenía allí a la Seguridad del Estado y una patrulla.

"Les expliqué que la instructora me había dicho que podía salir para hacer gestiones legales y comida. No me han dejado salir a una gestión legal. Yo estoy en mi derecho y por tanto no voy a regresar a mi casa hasta que me dejen entregar mi querella contra Humberto López", recalcó.

Tiempo después la activista fue liberada y reveló que pudo presentar la acusación contra el reportero ante las autoridades, representada por el licenciado Julio Alfredo Ferrer Tamayo.

"Mañana haré una rueda de prensa para hablar de la querella que logramos presentar hoy contra Humberto López por daños morales", anunció la artista.