Los Pichy Boy felicitan a la madre del Gato de Cuba: "está sufriendo por culpa de la dictadura"

El popular dúo humorístico conocido como Pichy Boys felicitó a la madre del influencer cubano Yoandi Montiel Hernández, mejor conocido como El Gato de Cuba, quien se encuentra en prisión injustamente por un supuesto delito de desacato.

“Feliz día de las Madres para la mamá de El gato de Cuba. Una de muchas madres que hoy en día está sufriendo lejos de su hijo por culpa de la dictadura”, escribieron los Pichy Boys en su página oficial de Facebook.

“Caballero no se olviden de El Gato por favor!!!, mucho que nos reíamos con sus cosas. Señora, Feliz día para usted! Y sentimos mucho lo que están pasando. ¡Abajo la Dictadura! #FreeElGato”, concluyeron.

El Gato de Cuba fue arrestado el pasado 12 de abril en su propia casa, en el municipio habanero de Diez de Octubre, y su familia denunció que estaba siendo acusado por un supuesto de desacato tras "agredir verbalmente al presidente", y criticar abiertamente al gobernante Migue Díaz-Canel.

Después de casi un mes, a principios de mayo, El Gato fue trasladado a la prisión de Valle Grande como medida cautelar, desde donde se encuentra incomunicado, según informó su padre.

Anteriormente, la madre del influencer cubano, María Regla Hernández, agradeció todo el apoyo que ha recibido en redes: “Lo que más fuerza me da para seguir luchando es el apoyo", dijo la madre en Facebook.

El Gato de Cuba no es el único activista que ha sido separado de su madre este día de celebración maternal, pues Cuba mantiene en sus prisiones la cifra de 170 políticos, entre ellos la decena de activistas que se manifestaron en obispo en solidaridad con Luis Manuel Otero el pasado 30 de abril y que continúan detenidos.

Una de ellos, Thais Mailen Franco Benítez, es madre de 3 hijos, 2 de ellos pequeños y uno adolescente, el cual dedicó en redes sociales un emotivo mensaje a su mamá este domingo en nombre también de sus hermanos:

“Espero que salgas pronto porque te extraño tanto que ya casi no puedo dormir, y todas las noches que no estás junto a mi sueño contigo y no quiero ni despertar. Mami te amo con la vida, te amo más que a nada en este planeta y espero estés junto a nosotros pronto”, escribió el joven.