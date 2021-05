Gente de Zona versiona La Gozadera para convertirse en canción oficial de la Copa América de fútbol

Una versión del popular tema La Gozadera, del dúo cubano Gente de Zona, será la canción oficial de la Copa América 2021 de fútbol, que se tendrá lugar entre el 13 de junio y el 10 de julio en Colombia y Argentina.

“¡Falta solo 1 día para conocer la canción oficial de la @CONMEBOL, @copaameric 2021! Junto a todas las Asociaciones Miembro, en Conmebol ya nos estamos preparando para llevar a cabo el torneo de selecciones más antiguo del mundo con todos los cuidados”, señaló en Twitter el lunes Alejandro Domínguez, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol

“¡A partir de mañana podrás escuchar la canción que hará vibrar al continente!”, agregó el directivo sudamericano.

La nueva versión del conocido tema musical cambia un poco la letra para adaptarse al evento que representa. “La Copa América lo confirmó, porque la fiesta ya empezó. Todos latiendo, un solo corazón, y los campeones somos tú y yo”, se escucha cantar a Alexander y Randy en uno de los fragmentos.

"Se viene un anuncio", se limitaron a indicar de momento los dos artistas en las redes sociales de Gente de Zona.

A pesar de los vaivenes sanitarios y sociales, Argentina y Colombia se mantienen como las sedes que se repartirán los 27 partidos del torneo de fútbol más importante de América.

Aunque había dudas sobre si Colombia podría hacer frente a la organización del certamen, teniendo en cuenta la delicada situación social que atraviesa el país, de momento desde la Conmebol no tienen dudas de que el país sudamericano pueda celebrar todos los partidos programados en su territorio.

Está previsto que la Copa América comience el domingo 13 de junio con el partido inaugural, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires a las 6:00 pm (hora local), y será entre Argentina y Chile.

El escenario de la gran final, que se llevará a cabo el 10 de julio a las 7:00 pm (hora local) será en el recinto Metropolitano Roberto Meléndez, de la ciudad colombiana de Barranquilla.

Letra de La Gozadera para la Copa América

La Copa América lo confirmó (Gente De Zona)

Porque la fiesta ya empezó (Va a empezar ahora)

Todo' latiendo un solo corazón (Yeh-le-le, yeh-le-le, oh-oh)

Y lo' campeone' somo' tú y yo yo (Uno, dos, tre'; ¿Dónde?)

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó (Ya me confirmó)

Que no se quedé nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

El fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Lo seguimo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo yo (¡Dale!)

La cosa está bien dura, la cosa está divina

Perú y su cultura, Chile con Argentina

Uruguay pone la rumba, Ecuador trae alegría

Y a mi gente 'e Paraguay, le' damo' la bienvenida (¡Va-Va-Vamo'!)

Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino

El mundo se está sumando, a la fiesta de los latinos (¿Dónde?)

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó (Ya me confirmó)

Que no se quedé nadie afuera, porque la fiesta ya empezó (Latino)

El fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Lo seguimo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo yo (Díselo, chamo)

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó

Que no se quedé nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

Ay, el fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Lo seguimo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo yo (Díselo, Ale)

Esto no se para, defiende tu bandera

Luchando cara a cara, el terreno te espera (Auh)

A la selección Colombia, la Vinotinto, Venezuela

La victoria es tuya, sin luchar por ella (Uno, dos, tre'; ¿Dónde?)

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó (Ya lo confirmó)

Que no se quedé nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

El fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón (Eh)

Lo seguimo' defendiendo su bandera, y los campeone' somos tú y yo yo

Y se formó la gozadera, la Copa América lo confirmó

Que no se quedé nadie afuera, porque la fiesta ya empezó

Ay, el fútbol no tiene frontera', todo' latiendo un solo corazón

Lo seguimo' defendiendo su bandera, y los campeone' somo' tú y yo yo (Repítelo, vamo')

Ah, ¿qué e' la que hay, papá? (Latino)

Bienvenido' a la CONMEBOL

Mira

Lo dices tú, lo digo yo

Todo el mundo gritando "¡Gol!, ¡vamo'!"

Motiff

Yo te lo dije

Gente De Zona ((?) para ti)

