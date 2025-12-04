Vídeos relacionados:

La joven cantante cubana Hallel Génesis está viviendo días de pura emoción. Aunque lleva semanas compartiendo detalles de su primer concierto en solitario, ahora que la gran noche está a la vuelta de la esquina, la artista no ha podido evitar mostrar sus sentimientos. Entre risas, lágrimas y mucha ilusión, Hallel contó en Instagram cómo asimila este sueño hecho realidad: “¿Cómo me lo explico a mí misma?”, confesó a sus seguidores, visiblemente conmovida.

En un video lleno de espontaneidad y ternura, Hallel agradeció a todos los que la han acompañado en este camino y adelantó que la noche estará “llena de sorpresas”. “Caballero, cómo yo le explico a mi misma que va a tener su primer concierto EL SÁBADOOOOO… ¡Nos vemos allá!”, escribió junto a un carrusel de fotos y clips que dejaron ver la emoción del momento.

Durante los ensayos, la cantante ha contado con la complicidad de Dany Ome y Kevincito El 13, dos figuras del género urbano cubano con quienes ha trabajado estrechamente. Su presencia confirma que la velada tendrá un aire festivo y muy urbano. Además, artistas como Alexander Delgado (Gente de Zona) o Alex Duvall, entre otros, le enviaron mensajes de apoyo, invitando al público a no perderse el concierto.

La emoción también se trasladó a los comentarios, donde colegas como Aly Sánchez le escribieron “¡Dale que tú puedes!”, mientras que la actriz Yia Camaño confesó sentirse “orgullosa de esta niña”. Su amiga Kuki Delgado, que aparece en los ensayos, también celebró el logro: “Estamos orgullosos de ti”.

A sus 21 años, Hallel vive un momento dorado. Con su carisma, energía y estilo único, ha logrado conectar con miles de seguidores dentro y fuera de la comunidad cubana en Miami. Su primer concierto promete ser una noche inolvidable, de esas que marcan un antes y un después. Y, como ella misma adelantó con picardía… “la sorpresa no se la esperan”.