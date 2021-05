Opositor cubano Yoel Bravo detenido por exigir medicamentos para el pueblo frente al Partido en Santa Clara

El opositor cubano Yoel Bravo, líder del Movimiento Opositor Juventud Despierta, en la provincia de Villa Clara, fue detenido en la ciudad de Santa Clara tras plantarse frente a la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) para denunciar la profunda crisis de medicamentos que sufre el país.

En la red social Facebook, el opositor convocó a la ciudadanía santaclareña a salir a las calles y acompañarlo en el reclamo. Además, transmitió en directo y explicó los móviles que lo llevaron a plantarse frente a la sede del PCC.

“Estoy frente al Partido Provincial, exigiendo medicamentos para el pueblo. Voy a ir a Salud Provincial, porque me dijeron que debía remitirme hasta ahí, de no resolver regresaré y me plantaré en huelga de hambre hasta que den respuestas a la situación que atravesamos. Reclamo específicamente por la escasez de Metronidazol, un medicamento que no aparece en la provincia y hay una paciente que lo requiere con urgencias”, indicó Bravo.

Una hora después de este evento, Osney Quintana García, miembro también del Movimiento Opositor Juventud Despierta, comunicó a través de la red social que Yoel Bravo había sido detenido por agentes del orden.

“Arrestan al líder Opositor Yoel Bravo López, en Santa Clara, frente al Partido Provincial. Bravo López está exigiendo al régimen de Castro-Canel medicamentos para el pueblo cubano. Nuestro líder, ante las especulaciones del Régimen de Castro-Canel de que son una potencia médica, y los fallecimientos constantes de cubanos por falta de medicamentos, fue y exigió a la primera Secretaria del Partido Comunista (en Villa Clara) medicamentos”, informó el activista santaclareño.

Además, Quintana García indicó que, mientras arrestaban a Bravo, este gritaba consignas contestatarias al sistema como “Martí, sí; Marx, no”, y “queremos una Revolución como la soñó Martí: con todos y para el bien de todos”.

Un rato después de la detención, y sin noticias acerca del paradero del líder opositor, Quintana García publicó nuevamente una nota, a modo de posicionamiento, alertando a las autoridades de Santa Clara de una posible manifestación de no liberar a Bravo.

“Atención Cuba. Atención al silencio cómplice de los tentáculos del régimen de Castro-Canel: La libertad de nuestro líder, Yoel Bravo Lopez, no es negociable. Si no liberan a Yoel Bravo López, es la ley del “ojo por ojo, diente por diente”. No prueben fuerzas. Abajo Raúl Castro. Abajo Díaz Canel. Militarizada Santa Clara”, concluye el post acompañado de unas fotos donde se puede observar la presencia de patrullas por la ciudad.