Madre pide ayuda urgente para poder operar a su hija en Cuba: “Estoy desesperada”

Elaine Montaña, una madre cubana, ha lanzado un desesperado llamado de ayuda en las redes sociales para poder operar a su hija, quien enfrenta una grave condición de salud.

En una publicación realizada en Facebook, la madre explicó que necesita urgentemente encontrar cuchillas quirúrgicas específicas para la intervención de su pequeña, las cuales no están disponibles en el hospital pediátrico de la isla.

Captura de Facebook/Elaine Montaña

“Buenas tardes, hago esto porque ya no tengo opción, necesito encontrar este tipo de cuchillas para operar a mi niña y en el hospital pediátrico no las hay. Por favor, necesito que me ayuden, hago esta publicación porque estoy desesperada, ya mi niña necesita operarse”, escribió Elaine Montaña junto a las imágenes de su hija.

Las imágenes muestran a la menor con evidentes secuelas en su piel, lo que refleja la gravedad de su condición. Asimismo, Elaine Montaña incluyó una captura de pantalla de una página web donde se ofertan las cuchillas necesarias para la operación.

Se trata de "hojas de dermatomo" o "cuchillas de dermatomo", un instrumento quirúrgico especializado utilizado para extraer capas finas de piel. Estos dispositivos son esenciales en procedimientos como:

Tratamiento de pacientes con quemaduras extensas, para extraer piel sana y trasplantarla a áreas afectadas.

Cirugías reconstructivas o plásticas.

Obtención de injertos autólogos (del mismo paciente) para regeneración cutánea.

La marca Aesculap, mencionada en la imagen publicada por Elaine, es un fabricante reconocido a nivel mundial de instrumentos quirúrgicos de alta precisión.

La madre compartió además su número de teléfono para recibir cualquier tipo de ayuda o información que le permita adquirir las cuchillas y salvar la vida de su hija.

Al parecer, la grave condición de salud de la hija de Elaine es debido a quemaduras sufridas en el año 2023.

Captura de Facebook/Elaine Montaña

Hasta el momento, la publicación ha comenzado a generar reacciones y mensajes de apoyo por parte de personas que buscan ayudar a esta familia cubana en su difícil situación.

En los últimos años, muchas madres en Cuba han recurrido a las redes sociales para denunciar la grave escasez de insumos médicos y las precarias condiciones del sistema de salud en la isla. Estos testimonios reflejan una crisis sanitaria que obliga a las familias a buscar soluciones desesperadas para salvar la vida de sus hijos.

En enero de 2025, una madre en Banes, Holguín, solicitó ayuda para construir una celda dentro de su casa debido a la falta de medicamentos para tratar la enfermedad mental de su hijo, lo que representaba un peligro para su familia.

De manera similar, en abril de 2025, Mayelin Valido Tejeda, madre de un bebé de cinco meses ingresado en cuidados intensivos en Santa Clara, hizo un llamado urgente en redes sociales para salvar la vida de su hijo, Caleb Aguilera Valido.

También, en diciembre de 2024, una madre denunció las condiciones precarias en el policlínico “Julio Antonio Mella” del municipio habanero de Guanabacoa, donde llevó a su bebé enfermo, evidenciando las dificultades para acceder a atención médica adecuada.

En marzo de 2024, Marielys Pérez, madre de una niña de 16 meses en Pinar del Río, pidió ayuda para conseguir un ventilador artificial portátil necesario para su hija, quien había sido sometida a una traqueostomía y gastrostomía.

Estos casos evidencian una tendencia creciente de madres cubanas que, ante la falta de recursos y la ineficiencia del sistema de salud, se ven obligadas a buscar ayuda externa para atender las necesidades médicas de sus hijos. La solidaridad ciudadana y las campañas de recaudación de fondos se han convertido en herramientas esenciales para enfrentar esta crisis sanitaria.

La situación de Elaine Montaña y su hija se enmarca en este contexto de desabastecimiento y precariedad, donde la vida de los más vulnerables depende, en muchos casos, de la ayuda que puedan recibir de la comunidad y de personas solidarias dentro y fuera de Cuba.

