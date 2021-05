Exalcalde de Caracas Antonio Ledezma: "En Venezuela estamos peor que Cuba"

El exalcade de Caracas Antonio Ledezma, uno de los más prominentes opositores del gobierno de Nicolás Maduro, aseguró que actualmente Venezuela está “peor que Cuba”.

En entrevista con el canal de televisión de la revista colombiana Semana, el exmilitante del tradicional partido Acción Democrática (AD) recordó que solía conversar con desterrados cubanos” que advertían sobre el peligro de que Venezuela terminara como La Habana”.

“Nosotros decíamos: No, no, no, qué va. Eso nunca va a ocurrir en Venezuela. Nosotros ahora estamos peor que Cuba porque el cubano que se levantó hoy jueves simplemente dice: El día de hoy va a ser igual que el de ayer”, dijo Ledezma.

“Pero”, apuntó, “el venezolano que se está levantando en este momento en la franja fronteriza, en Apure o allá en La Guajira, en el Zulia o en el centro de la capital, en Caracas, tiene que exclamar que el día de hoy va a ser peor que el de ayer”.

“El golpe más contundente de [Juan] Guaidó es el intento de cerrar el chorro petrolero a Cuba. Es allí donde se están manejando los hilos porque el G2 cubano todavía, mantiene la línea de asesoramiento a Maduro. Son ellos los que lo mantienen allí, tratando de sobrevivir”, había dicho en 2019 Ledezma.

Ahora, en medio de masivas protestas antigubernamentales en Colombia, reprimidas por las fuerzas del orden y, a todas luces, con intervención paramilitar, Ledezma se propone trasladar desde Venezuela la advertencia sobre una probable deriva hacia lo que no duda en llamar “ese maléfico proyecto de Socialismo del siglo XXI”.

“Y eso es lo que nosotros no queremos que ocurra en Colombia, que los colombianos, el pueblo de Colombia, que siempre ha sido tan generoso con nuestros desterrados, termine pagando las consecuencias que están implícitas en ese maléfico proyecto de Socialismo del siglo XXI, que quiere exportar el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla hacia Colombia”, insistió el presidente de Alianza Bravo Pueblo, ramificación de AD.

“Porque el gran proyecto es hacer el triángulo del mal”, insistió el político venezolano.

Ciertamente, las jornadas de paro nacional en Colombia —detonado por una reforma tributaria que finalmente debió retirar el gobierno de Iván Duque, líder actual de Centro Democrático, un partido fundado en 2013 por el exmandatario Álvaro Uribe— se han saldado hasta el momento con al menos 27 ciudadanos muertos y cientos de heridos (aunque organizaciones de derechos humanos indican más de 40 víctimas mortales).

“El triángulo del mal”, explicó Ledezma este jueves, “sería Maduro, usurpando los poderes en Venezuela; rehabilitar a Lula [Da Silva] para que asuma la conducción de Brasil, e instaurar un régimen que responda a estos lineamientos que tienen que ver con este grupo, que busca hacer del Socialismo del Siglo XXI una franquicia internacional”.

“Sin duda alguna”, enfatizó “[algunos sectores] están tratando, lamentablemente, algunos sectores de propulsar lo que estamos nosotros padeciendo en Venezuela”.

En todo caso, Colombia registraba hasta finales de abril 57 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, en la mayoría de casos, presumiblemente, por actores paramilitares.

Según el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Eduardo Cifuentes, los asesinatos de líderes sociales suman 904 desde diciembre de 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz para Colombia (a los cuales se opusieron Uribe y el partido del presidente Duque).

Medios de prensa internacionales han señalado que el caldo de cultivo para un estallido social en Colombia también ha sido reforzado por el impacto de la pandemia del coronavirus, que ha dejado más de 78 000 fallecidos en ese país sudamericano.