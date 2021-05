Nicky Jam y Ozuna se unen a Messiah para el remix de "Millonario"

¡Nueva unión en el género urbano! El dominicano Messiah se alió con dos de las figuras más importantes del reguetón para el remix de su Millonario. Se trata de los artistas boricuas Nicky Jam y Ozuna, quien le acompañan en esta nueva aventura musical que promete arrasar al igual que lo hizo la versión original del tema.

Con este gran lanzamiento, Messiah regresa después de tres años ausente en el mundo de la música y no podría tener mejor compañía que los reguetoneros Ozuna y Nicky Jam.

La nueva versión de Millonario se encuentra disponible desde este viernes 14 de mayo en todas las plataformas digitales y en el canal del dominicano en Youtube se encuentra publicado el videoclip oficial protagonizado por los tres cantantes. Un estreno que está teniendo una gran acogida entre los fans de la música urbana.

A través de sus redes sociales, Messiah agradeció a sus dos compañeros la oportunidad de trabajar con ellos.

"¡Creo que nunca me cansaré de darte las gracias! ¡Real! Me volviste abrir las puertas que yo mismo me cerré, me enseñaste la paciencia y me diste los consejos de la vida que llevare por siempre! Ozuna, gracias por perdonarme my bro. Eso te hace mas grande! Te admiro! Los admiro! Dos tremendo ejemplo a yo seguir", fueron las palabras que le dedicó al Negrito de Ojos Claros, con quien tuvo diferencias en el pasado.

Con Nicky Jam esta no es la primera vez que colabora, ya que en su anterior etapa como cantante trabajaron juntos en el remix de Tu Protagonista, también con J Balvin y Zion & Lennox.

Además, en los últimos meses los dos artistas se han mostrado muy unidos y han estado compartiendo en varias ocasiones, por lo que no es de extrañar que haya contado con el Cangri para el remix de esta canción.

¿Qué te parece el resultado de su unión?

