Gobierno cubano anuncia interrupciones del servicio eléctrico en el país hasta el fin de semana

El ministro cubano de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, anunció este viernes que habrá interrupciones sistemáticas del servicio eléctrico como consecuencia de las averías ocurridas en las tres principales termoeléctricas de la zona occidental del pais y a los problemas de suministro de combustible para la generación energética.

En una comparecencia especial en el espacio televisivo Mesa Redonda, el funcionario culpó de la crisis y de los masivos apagones que se vienen reportando en las últimas horas el todo el país al embargo económico del gobierno de Estados Unidos, "relacionados con el acceso a los combustibles y la industria energética", señaló.

No obstante, dijo que "es una política del Estado y el Gobierno no afectar a nuestra población en un servicio tan importante y vital".

Arronte Cruz informó que el país ha perdido 600 megawatts en su capacidad energética en las últimas horas y el sistema eléctrico se verá afectado durante el fin de semana con cortes de hasta cuatro horas mientras se logre una restauración gradual del servicio.

El funcionario mencionó varias causas que han agravado la situación. Entre ellas, la interrupción del servicio de la unidad número 1 de la Termoeléctrica "Antonio Guiteras" de Matanzas esta madrugada a causa de una avería en la caldera.

"Esto unido a que ya existían dos unidades fuera de servicio en Santa Cruz del Norte, también por averías, complejizó aún más la situación del servicio eléctrico nacional", comentó Arronte Cruz.

"Se está trabajando al máximo para soluicionar estas averías en el menor tiempo posible", dijo el titular de Energía y Minas.

También explicó que desde hace algunas jornadas se ha venido trabajando con bajos niveles de combustible en algunas regiones de la isla.

Mencionó asimismo problemas operaciones como el reportado en el puerto de Cienfuegos, donde uno de los buques que trasladan el combustible para la generación móvil en la termoeléctrica de Mariel se vio afectado, al igual que los motores de generación existente en esa área estratégica de la economía.

Señaló que el barco afectado ya está rumbo al Mariel y debe llegar mañana en horas de la tarde.

Se prevé que entonces comience a normalizarse "esta situación en lo que resta de madrugada y día de mañana", apuntó.

El ministro adelantó que como resultado de esta situación de emergencia, el sábado ý domingo quedarán paralizados muchos de los servicios no productivos en el país.

Comentó que en estos momentos el grueso de la generación del país está en la zona centro-oriental y hay que transferir esa energía por las líneas de transmisión hacia el Occidente.

"Lo que pasa es que cuando tenemos una gran parte de la generación base fuera de servicio se incrementa mucho el consumo por la generación distribuida. Como este hay que distribuirlo por carretera se está consumiendo instantáneamente combustible que hay que estarlo transportando y distribuyendo a los lugares. Nos pasa muchas veces que se consume más de lo que realmente se puede llegar al lugar", detalló.

Según el funcionario, ya se han tomado medidas en los territorios con transporte de Cupet y otros organismos, "que a partir de hoy empezarán a ayudar en llevar el combustible y mantener un flujo más estable a estos emplazamientos".

El titular reiteró que en la medida que se vayan incorporando las referidas unidades se irá restableciendo el servicio.

"Todos estos elementos llevó a la conjugación de varios factores que nos han hecho perder en las últimas horas casi 600 megawatts de potencia en la generación base del sistema", enfatizó el ministro en la comparecencia especial.

En varias zonas de Cuba se han reportado apagones prolongados -de hasta 8 horas- en los últimos días. Por ejemplo, este viernes hubo afectaciones en San Cristóbal, Guanajay, Bauta, Mariel y Artemisa, según una nota oficial sobre la situación en el occidente del país.

Varios cubanos se habían quejado de la desinformación sobre esta problemática, y acusaron a las autoridades de no avisar con tiempo ni rendir cuentas sobre la crisis energética que afecta a miles de familias, muchas de las cuales solo tienen medios eléctricos para cocinar sus alimentos.

"No me digan... cómo se va a haber si en la comunidad de Briones Montoto en Pinar del Río se fue desde las 11 de la mañana, y tenían al pueblo engañado diciendo que era una vía libre. Y después cuando a ellos les dio la gana dijeron que hay déficit para generar electricidad. Me perdonan pero los dirigentes de la empresa eléctrica como todos los que tenían que informar lo sucedido son unos mentirosos que viven engañando al pueblo", comentó al respecto un usuario de Facebook en la página oficial de la Mesa Redonda.