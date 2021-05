Reducen transporte público en La Habana por crisis de combustible en Cuba

Las autoridades de La Habana anunciaron una disminución del transporte público debido a la crisis de combustible que atraviesa el país.

Juan Julián Caballero, director general de la Empresa Provincial de Transporte, informó a la televisión nacional que la escasez de gasolina ha obligado a reducir la frecuencia diaria de viajes de ómnibus urbanos.

"Viajes reales que estamos dando hoy con limitaciones, vamos a tener una afectación de alrededor de 1,466 diarios", precisó.

Según el funcionario, se decidió priorizar las rutas que conectan el centro de la ciudad con la periferia, las cuales tendrán una frecuencia de entre 15 y 25 minutos.

"Principalmente, los corredores de Diez de Octubre, los corredores de Alamar, los corredores de Calzada de Güines y el corredor de la avenida 51, son las que se van a proteger", acotó.

En el caso de las denominadas rutas alimentadoras, que ayudan a los viajeros a llegar hasta las vías principales, la frecuencia de salidas de guaguas se alargará aún más.

También se conoció que unos 140 ómnibus se sacarán de circulación para someterse a obras de reparación y mantenimiento, "con el objetivo de mejorar su estado técnico ya que han tenido una explotación y no hemos tenido la posibilidad de recibir los recursos del costo de explotación", dijo Caballero.

Esta nueva reducción en la frecuencia de viajes y en el parque de ómnibus, agrava aún más la situación del transporte para el cubano de a pie.

Hace unos días un chofer de la capital culpó al gobernante Miguel Díaz-Canel por las aglomeraciones de personas en las guaguas, una situación que implica un gran riesgo de contagiarse de coronavirus, en una ciudad que este domingo reportó más de 600 nuevos casos de COVID-19.

"¿Qué vas hacer Díaz-Canel? ¿Tú dices que nosotros los choferes somos los culpables? (...). La gente con hambre no se puede quedar dentro de la casa. La gente no tiene la culpa de que tú no puedas conseguir petróleo para las guaguas", expresó el conductor en el grupo de Facebook denominado 'Las guaguas cubanas'.

El post incluyó fotos de un ómnibus repleto de personas con mascarillas pero sin guardar la distancia de seguridad.

A principios de mes el Grupo Empresarial de Servicios de Transporte Automotor (GEA) informó que más de mil vehículos de transporte de carga y pasajeros están paralizados por falta de piezas y neumáticos en Cuba.

El director del grupo empresarial, Juan Javier Montesinos Llerena, detalló que además de las limitaciones en el suministro de combustible, un grave problemas es la "obsolescencia del parque vehicular, cuya edad promedio es de 15 años", algunos de los cuales tienen "más de tres décadas de explotación".