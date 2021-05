Denuncian desatención a anciano con fractura de cadera en Cuba

Anciano cubano con fractura de cadera Foto © Collage Facebook/Navarro Rodríguez

El activista cubano, Félix Navarro, denunció el caso de Tomás René Noda Rodríguez, un anciano con la cadera fracturada que permanece abandonado a su suerte en un hospital de Matanzas, completamente desatendido por parte del asilo donde reside.

Noda Rodríguez, de 82 años y natural del poblado El Roque, se fracturó la cadera en un asilo del municipio Perico y fue ingresado en el hospital Doctor Mario Muñoz Monroy, en Colón, donde lleva 10 días soportando dolores y sin ser operado.

“Desde el viernes 7 de mayo 2021 permanece sobre esa cama y no se ha muerto gracias al humanismo y la solidaridad de los acompañantes de otros pacientes en el lugar y a los responsables de la Sala en cuestión”, precisa Navarro.

La nota añade que “desde el Hogar de Ancianos de Perico no han garantizado un personal para que esté con él, a tiempo completo, atendiéndole".

“No sabemos cuándo ocurrió la fractura, pero sí se conoce que lo ubicaron allí el viernes 7 de mayo y que todavía no ha sido intervenido quirúrgicamente, a pesar de que ya son 10 días soportando dolores y abandonado a su suerte, como una piedra botada en un callejón”, se queja Félix Navarro, quien es miembro del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel".

El activista concluye que un caso como el citado evidencia el “falso discurso triunfalista del oficialismo” en lo que respecta a la calidad de la atención sanitaria en Cuba y la “falacia que representa la cacareada consigna: ‘en Cuba nadie quedará desamparado'”.

El anciano Tomás René Noda Rodríguez está ingresado en la cama 3 (primera planta) de la Sala de Ortopedia del citado hospital, Doctor Mario Muñoz Monroy.

No es la primera denuncia que revela problemas en la atención a los ancianos en los asilos cubanos. A finales de marzo, un cubano residente en la provincia de Cienfuegos denunció la pésima situación en que se encontró a su madre, una anciana que estaba interna en un asilo de ancianos en Cumanayagua, donde cogió escaras y hasta escabiosis.

En ese caso, el denunciante explicó que habían remitido a la anciana a un hospital del municipio cabecera con unas escaras muy mal estado.

“Mi mamá llegó aquí también con escabiosis [sarna], parece que no la bañaban, mi mamá llegó con la hemoglobina en 6, parece que no la alimentaban tampoco. Mi mamá llegó hecha caca, mi mamá llegó hecha pipi, rígida, con la vista fija”, añadió en un vídeo enviado a nuestra redacción.

”, explica, y añade que tardaron más de un día en llevarla del Policlínico de Cumanayagua a Cienfuegos porque tampoco había disponibilidad de ambulancias.

“Yo me pregunto, ¿qué están haciendo -si no tienen medicamentos- en esos hogares de ancianos que se dice por la televisión que no les falta nada, que los viejitos están bien alimentados que tienen medicamentos de todo tipo, eso es mentira, eso es incierto. A esos viejitos ni los bañan, la prueba está ahí”.

Ángel añadió que en el hospital su madre se ha repuesto un poco y ya se está alimentando porque le traen comida de la casa, antibióticos y hasta las sábanas porque “no hay de nada”.

“¿Dónde está la potencia médica cubana? ¿Dónde se mete el dinero que cogen en todas las tiendas esas en MLC, que se recauda tanto dinero? ¿A dónde va ese dinero?”, se pregunta indignado el hijo de la anciana enferma.

“Esto hay que denunciarlo, hay que declararlo, esa es mi mamá. Lo que pasa con mi familia lo voy a seguir denunciando, todas estas injusticias hay que denunciarlas. Son ancianitos, hay que quererlos, son seres humanos ¿por qué hay que maltratar a esos ancianos?”, añade el cubano, que insta a los residentes en la isla a denunciar casos similares.

“Declaren todas estas injusticias. Es la verdad, no estarían denunciando más que la verdad y la verdad hay que denunciarla al precio que sea necesario”, concluyó.

Cada vez son más frecuentes en los últimos meses las denuncias de residentes en la isla indignados por la mala atención que reciben sus familiares en los hospitales, sometidos no solo a la escasez de medicamentos e insumos sino también a la desidia que acompaña al personal sanitario en ocasiones.