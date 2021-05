Fallece la madre de la diseñadora cubana Yas González tras perder la batalla contra el cáncer

Yas González y su mamá Martica Foto © Instagram de la artista

La madre de la diseñadora cubana Yas González, Marta del Castillo, finalmente perdió la batalla contra el cáncer y falleció en el hospicio donde se encontraba para terminar sus últimos días sin sufrimiento ni dolor.

La propia diseñadora dio la triste noticia en sus redes sociales, donde también agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido desde que comunicó que le había llegado el momento de decirle adiós a su mamá, ya que los médicos les habían informado que no había más nada que hacer para curar su agresiva enfermedad.

"Sostuve tu mano desde el principio al final, pero desafortunadamente nos venció esta terrible enfermedad. Siempre serás mi primer amor. No sabes cuánta falta me vas a hacer mamita. Descansa en paz y disfruta tu encuentro con el señor todo poderoso. Te amo infinitamente. MIDC 1967-2021. Gracias a todos por su apoyo y sus condolencias", escribió Yas junto a unas emotivas imágenes en blanco y negro de ambas sosteniéndose la mano.

La madre de Yas, a quien cariñosamente llamaban Martica, no respondió a la quimioterapia ni al resto de los tratamientos y desarrolló una metástasis que le afectó los pulmones y le comprometió la capacidad de respirar por sí misma. Martica padecía un agresivo melanoma o cáncer de piel.

"En estos momentos la mantienen cómodamente en el hospital para que no sufra ni pase dolores. Ayudémosla a ella y su familia durante este proceso tan difícil, ya que desafortunadamente la vida sigue, las cuentas llegan y ella no puede trabajar para cubrir sus cuentas ni pagar su casa y gastos actuales", explicó este domingo la diseñadora, que lanzó una campaña de recaudación en GoFundMe para quienes quisieran cooperar con los gastos.

Yas y su familia han recibido una avalancha de condolencias y hermosos mensajes sobre Martica, querida por mucha gente por su carisma, su actitud ante la vida y su calidez.

"Mi niña....Qué pena...Fue una luchadora repleta de gracia hasta el final. Recibe mi abrazo apretado. Te quiero", comentó la actriz Beatriz Valdés.

La también actriz Judith González expresó: "Mi más sentido pésame Yas, siempre será tu ángel guardián. Que descanse en paz tu Mami querida".

"Cuánta tristeza trae esa pérdida. Es como si te arrancaras la raíz, pasa tiempo y el dolor sigue presente, al menos en mi caso. Espero que Dios te ayude y te dé fuerzas para sobrepasar el dolor y seguir adelante con tus hijos y familia. Mi más sentido pésame", escribió la cantante Aymée Nuviola.

"Ella fue de esas mujeres lindas digna de admiración! ¡Divertida! Dios la tiene en un lugar hermoso, mis condolencias hermana", comentó Annaby Pozo.

El fotógrafo y realizador Neiver Álvarez también dejó un emotivo comentario: "Noticia horrible, triste para todos quienes conocimos a Martika, una gran mujer, siempre con una sonrisa y una energía tan positiva, me siento muy mal porque sé que ella me quería mucho al igual que yo. Te acompaño en este día tan duro. Me llevo esos recuerdos lindos y experiencias que pasamos juntos".