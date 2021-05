Cubana de Aviación canceló vuelo a Panamá por "razones operacionales"

Vuelo de Cubana de Aviación Foto © Facebook / Cubana de Aviación

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios S.A (ECASA) confirmó que el vuelo de Cubana de Aviación entre la Habana y Panamá planificado para el 20 de mayo fue cancelado por razones operacionales.

El mensaje fue compartido inicialmente por la compañía de aviación nacional y luego replicado por el canal de Telegram de ECASA, en la noche del jueves.

Cubana de Aviación aseguró que todas las personas que adquirieron un billete para este vuelo, pueden dirigirse a la Oficina de Ventas y solicitar el reembolso, sin costo adicional.



La pasada semana Cubana de Aviación anunció que el 20 de mayo tendría un vuelo con destino a Panamá e instó a los interesados a acudir a sus oficinas comerciales para reservar boletos.

“Solo se venderá ida y no regreso”, advirtieron a través de su perfil de Facebook. “El precio del mismo es de 355 USD [dólares] y el pago de realizará por tarjeta MLC [Moneda Libremente Convertible]”.

Hasta el momento de elaborar esta nota Cubana de Aviación no ha dado más detalles sobre las razones de cancelación del vuelo.

Este jueves se reportó otro hecho que pudiera esta asociado con la decisión inesperada de la Aerolínea cubana. Las Casas de Cambio de Cuba, conocidas popularmente como CADECA, acataron la medida del gobierno de no vender más dólares ni otras divisas en los aeropuertos internacionales a quienes viajen al extranjero.

CADECA incluso criticó a quienes "viajan a otros países en medio de una pandemia". Su mensaje recibió numerosas críticas y también respondieron a ellas.

"La nota publicada es clara. Explica la causa. ¿No se entiende o no se quiere entender? Si no entran divisas no salen divisas. En Cuba no se emite (imprimen) divisas, sólo se emite el CUP", recalcaron.

CADECA precisó que la venta de divisas volverá a realizarse cuando se recupere el turismo internacional en Cuba.