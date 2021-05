"No hay pasajes de Miami a Cuba, ni de mula"

Se llama Mercedes Pérez, pero le dicen Biky. Ella vive en Hialeah, (Miami) desde hace nueve años y necesita viajar con urgencia a Cuba a ver a su mamá, recién operada de cáncer, pero no hay vuelos y los que aparecen tienen el precio por las nubes.

"No hay pasaje de Miami a Cuba, ni de mula", dijo Biky este viernes, en declaraciones a CiberCuba.

Confirma su queja, Víctor, cubano residente en Miami. "Vi pagar sólo ida 1.764 USD vía Costa Rica. No hay billete para nadie. No existe la forma de ir a Cuba ahora desde aquí", señaló este viernes a este portal.

En efecto, no hay vuelos a Cuba desde Miami para este mes de mayo, pero sí se puede reservar para agosto en agencias de viaje como Cuballama si se está dispuesto a pagar 2.164 dólares (ida y vuelta) por un billete de American Airlines.

"Cuba está básicamente cerrada aún. Hasta donde sé redujo sus vuelos a uno a la semana", añade un empleado de Cuballama a CiberCuba.

Precio de billete a Cuba en agosto. Foto: CiberCuba.

En estos momentos Biky es única hija. Su hermana murió de cáncer de seno hace ocho años. A su mamá la operaron hace un mes de un tumor en el estómago y en Pinar del Río está al cuidado de una prima, pero deseando ver a su hija, que no llega.

Biky lo tiene muy difícil para volar a Cuba porque no se trata de un solo billete sino de tres. Ella tiene dos hijas menores de edad, que no pueden quedarse solas en Estados Unidos y tendrían que viajar con ella.

"¿Con quién las dejo aquí?", se pregunta.

"No he podido ir a Cuba. Mi mamá está pesando 80 libras. No hay pasajes. Encontré uno por 1.868 USD y yo no puedo pagar eso porque ando con dos niñas. Encontré otro a 1.000 dólares sólo ida. He mirado para viajar por Bahamas, por Cancún. No hay ningún vuelo a Cuba. No hay", lamenta.

Este 20 de abril, la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (Ecasa) confirmó a través de su canal de Telegram que la reducción de vuelos entre La Habana y los aeropuertos de Estados Unidos se mantendría durante este mes de mayo.

Según esos recortes, JetBlue sólo tenía programados sus vuelos #1899 y #1900, ida y vuelta en viernes, entre Fort Lauderdale y La Habana.

Por su parte, Havanatur sólo tiene concertado un vuelo semanal en mayo y advirtieron a sus clientes de que no debían dirigirse al aeropuerto sin haber confirmado el pasaje.

También American Airlines confirmó que en mayo, junio y julio y hasta el 15 de agosto sólo haría un vuelo semanal a Cuba, los lunes, ida y vuelta Miami-Habana.

La aerolínea Southwest está en una situación similar: vuela una sola vez a la semana, los sábados.

El Gobierno cubano anunció a finales de diciembre la reducción de vuelos que afectan a Estados Unidos, Panamá, México, Bahamas, Haití y la República Dominicana.

Supuestamente, la medida se toma para reducir los contagios de coronavirus en Cuba.