Aeropuerto de Madrid endurece controles en equipaje de vuelos a Cuba

Facturación de vuelo a La Habana en Aeropuerto de Madrid

El Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas endureció los controles sobre el equipaje en vuelos con destino a Cuba y advirtió que los bultos redondos, sin base y tipo “maleta bola” podrían ser considerados equipaje especial.

La alerta circuló con fuerza en redes sociales tras el aviso de Cuba Tulike, una de las principales agencias de viajes hacia Cuba en Madrid, que precisó que la medida puede implicar facturación en una cinta específica, posibles costes adicionales y retrasos o inconvenientes el día del viaje.

A su vez, llamó a los viajeros a evitar este tipo de bultos para no complicar el proceso de facturación.

“Nadie quiere estrés en el aeropuerto. Mucho menos cuando vas cargado para ver a los tuyos”, subrayó la agencia al explicar que el cambio puede traducirse en trámites adicionales y demoras.

La decisión se produce en un contexto en el que los vuelos a Cuba suelen concentrar un volumen inusual de carga por pasajero.

Las colas para facturar rutas hacia la isla suelen distinguirse —según describen viajeros y empresas del sector— por la cantidad de bultos, cajas y paquetes que acompañan a quienes viajan para visitar a sus familiares o llevarles artículos difíciles de conseguir en el país.

En ese escenario, las llamadas “maletas bolas” se han popularizado porque permiten optimizar al máximo la capacidad de carga, pero su forma y falta de base estable dificultan su manejo en las cintas y sistemas automatizados.

De acuerdo con lo reportado, AENA, gestor aeroportuario de Madrid-Barajas, confirmó la medida y remitió a las aerolíneas para ampliar los detalles operativos.

En tanto, la recomendación práctica para pasajeros es evitar equipaje redondo o sin base y optar por maletas cuadradas o rectangulares, más fáciles de manipular y compatibles con el sistema de facturación estándar.