Nelson Gudín celebra su cumpleaños: "Fue lindo porque lo pasé trabajando"

El humorista y escritor cubano Nelson Gudín festejó su cumpleaños este jueves y dejó un mensaje a sus seguidores donde cuenta la razón por la que tuvo un día muy especial.

"Fue lindo porque me lo pasé, desde muy temprano, trabajando hasta las 10:00 pm", comentó.

Agradeció a todos sus seguidores por los bonitos mensajes que le dejaron en las redes sociales y mencionó que los cumpleaños le retraen un poco porque la gente aprovecha para decirle cosas lindas pero él está mejor preparado para el maltrato.

Facebook Nelson Gudín

"Me dicen tantas cosas lindas que termino pellizcándome para convencerme de que no me he muerto. En fin amigos del alma, seguidores y familiares; sigo aquí, más feliz y más dichoso que nunca", expresó.

En su mensaje dejó unos versos dedicados a su tierra natal, su barrio Durán en de Pilón, Sierra Maestra.

"En Durán, como en el desierto de Gobi, un niño juega a cerrar los ojos y nadie se percata; se vuelve tiempo y ya no puede regresar. Durante siglos la intemperie le gastará los ojos y seguirá ciego, reinventando incorporarse. En Durán, como en el desierto de Gobi, un niño vio pasar a Marco Polo".

En 2022 el popular humorista sufrió un infarto. Tras su recuperación volvió al Show de Carlucho (UniVista TV) y aseguró que le falta “mucha batalla por dar todavía” en los escenarios de Florida.