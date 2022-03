Regresa Nelson Gudín tras superar un infarto: "Me falta mucha batalla todavía"

El popular humorista y actor cubano Nelson Gudín Benítez se reincorporó al Show de Carlucho (UniVista TV) tras recuperarse de un infarto que sufrió en febrero y aseguró que le falta “mucha batalla por dar todavía”.

“Me siento mejor de ánimo y de salud”, explicó el popular comediante, quien relató que mientras se encontraba grabando un capítulo del espacio “La Bodega”, del cual es guionista, comenzó a experimentar síntomas extraños.

“Algo había, porque me equivoqué en cosas muy elementales. Me equivoqué dos o tres veces, pero no reparé en nada malo, porque puede pasar, es normal”, comentó El Bacán de la Vida.

“Salí, me senté, me quité el maquillaje y empecé a sentir un dolor, como la respiración rara. Fui y me tomé la presión, me hice una glicemia y todo estaba sobre los rangos normales. Pensé que era el frío que había en el estudio, salí, me senté un rato en el carro y cogí sol, habrá pasado como media hora, pero seguía”, relató.

Carlucho precisó que mientras trasladaban a Nelson hacia el hospital, su mente comenzó a disociarse, porque según los que le acompañaron, dijo que había mucho tráfico en la carretera cuando en realidad apenas circulaban vehículos en ese momento.

Una vez en el hospital, los médicos se percataron de que había sufrido un infarto y lo condujeron hacia el salón de operaciones, donde le colocaron un stent, es decir, una endoprótesis vascular.

“Lo importante es mantener la calma y estar ahí”, dijo Gudín, quien admite que desde lo sucedido a veces se le cansan los brazos o que se disocia un poco cuando está escribiendo.

El humorista agradeció las permanentes muestras de cariño y apoyo que ha recibido en las últimas semanas, algo que considera “de las cosas más importantes”.

Considera que además de medicamentos y la dieta “esa llamada constante, la preocupación permanente y ese cariño te da un punto más de energía para seguir adelante”.

La noticia del infarto salió a la luz el pasado 13 de febrero a través a través de la cuenta de Instagram del presentador José Carlucho, quien aseguró que Gudín se encontraba bien gracias a que recibió atención médica inmediata.

"El hombre esta entero. Gracias a todos por su preocupación", afirmó Carlucho.

Nelson Gudín llegó a Miami en mayo de 2021 y rápidamente fue fichado por José Carlucho para su show en Univista TV, justo cuando el problema cumplía su segundo aniversario.

Amigos y miembros del gremio humorístico en Cuba le desearon entonces éxitos en su nueva vida, y afirmaron que extrañarían al popular actor y guionista, quien llevaba varios años sin aparecer en la televisión cubana.

