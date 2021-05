Madre cubana exige al gobierno ver a su hijo preso: "Quiero oír su voz, quiero saber de él"

La madre de Luis Darién Reyes Romero, un cubano que se encuentra preso hace más de un mes por difundir un video en Internet en el que arremetía contra la dictadura y contra el gobernante Miguel Díaz-Canel, exigió poder ver y hablar con su hijo, con quien nunca más ha tenido comunicación.

En un video transmitido en la cuenta de Facebook del influencer 'El Gato de Cuba', la mujer cuestionó que su hijo y otros dos jóvenes lleven más de un mes encerrados sin poder hablar con su familia, y sin sus familiares saber nada de ellos.

"Como si hubieran matado a alguien, como si hubieran asaltado un banco, como si hubieran puesto una bomba, como si hubieran hecho lo más horrible del mundo, es la medida que están tomando con esos muchachos", afirmó.

"Por qué no me dejan hablar con él, ni aunque sea una llamada telefónica para yo saber de ellos", agregó.

En la publicación, la madre de Reyes Romero reveló que recibió una llamada telefónica, supuestamente de la prisión de Valle Grande, donde un oficial le decía que su hijo tenía diarrea, y que si quería enviarle un recado, que lo hiciera por medio de él.

"Yo no creo en nada de eso, yo quiero oír su voz, quiero saber de él, quiero verlo, a ver en qué condiciones está él", recalcó.

"Explíquenme hasta cuándo va a ser esto. Estoy hablando por aquí ya que ellos no me quieren escuchar", precisó.

La mujer recordó cuando años atrás, en Cuba era penalizada la tenencia de dólares u otra divisa extranjera, y cómo muchas personas fueron a prisión por ese motivo.

Hoy, lo absurdo de las leyes cubanas es encarcelar a quienes hablan en un video en las redes sociales.

"El día de mañana va a hablar por las redes sociales un pueblo, un pueblo de gente, el pueblo entero, y no va a pasar nada. Qué respuesta tú le vas a dar mi hijo, que lleva en la desesperación encarcelado hace más de un mes. Qué respuesta les van a dar a los familiares que estamos desesperados sin saber nada de ellos", inquirió.

Por último, la atribulada madre reiteró que necesita saber de su hijo por él, no por medio de ninguna llamada telefónica.

"No me llamen más ustedes diciendo que mi hijo está bien, porque yo no lo oigo y no veo. Yo quiero oírlo a él, quiero verlo. Exijo libertad y justicia, y derecho, derecho de una llamada aunque sea para yo saber de mi hijo", concluyó.

En abril, el Movimiento San Isidro emitió un comunicado en el que denunciaba la existencia de al menos 140 presos y condenados políticos en Cuba, entre los cuales citaba a Luis Darién Reyes Romero, junto a Daniel Monterrey y Jorge Luis Méndez, miembros de la Hermandad Abakuá.

Se trata de tres jóvenes que se hacen llamar 'Movimiento 18', pues ese es el número de la zona del reparto Alamar donde residen, en La Habana.

Los tres están en prisión desde abril, acusados de desacato por las autoridades cubanas, tras difundir un video en el que califican de 'marioneta' a Díaz-Canel, lo culpan de la actual escasez de alimentos y medicinas que atraviesa el país.