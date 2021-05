Jennifer Lopez comparte imágenes de sus vacaciones con Ben Affleck en Florida

Jennifer Lopez y Ben Affleck Foto © Instagram Jennifer Lopez

La actriz y cantante Jenniffer Lopez publicó nuevas imágenes junto al actor Ben Affleck en una residencia privada en Florida, donde pasan unas vacaciones después de que decidieran reavivar la relación que terminaron hace 17 años.

En las fotos se ve a la cantante posando para un selfie con un vestido azul y al actor, ganador de un Oscar, bajando un tramo de escaleras.

Tras 17 años de haber cancelado su boda ambos parecen haber decidido darle una segunda oportunidad a su historia romántica, que los convirtiera en una de las parejas más populares de inicio de los años 2000.

La semana pasada, los dos fueron vistos en Los Ángeles, donde al parecer reconectaron, y luego volaron a Florida de vacaciones.

Una fuente cercana a la pareja dijo al portal E! News el jueves que "estaban emocionados de reunirse después de estar separados por unos días. Ella tuvo un descanso en su horario de trabajo y quería volver a verlo".

La fuente continuó: "Todo es muy nuevo y emocionante a pesar de que se conocen desde siempre. Ambos están muy felices con dónde están las cosas y hacia dónde van. Ella debía regresar a Miami por trabajo, pero planean volver a verse pronto".

Ante estas noticias el ex de la cantante, Alex Rodríguez, no quiso quedarse atrás y usó su historia de Instagram este domingo para compartir que está "a punto de dar un paso hacia un nuevo comienzo en mi vida. Cualquier cosa que no me sirva está claramente fuera de mi vida", escribió.

"Está surgiendo una nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente. Sigo siendo paciente y sé que esta nueva fase de mi vida está llegando", prosiguió la exestrella de béisbol.

Jennifer Lopez y Ben Affleck formaron una de las parejas más populares de Hollywood a inicios de los 2000.

Rompieron en 2004 a pesar de que ya habían anunciado su boda y durante estos años continuaron con sus vidas por separado.

Ahora coinciden, a pocas semanas de que la popular cantante terminara su relación con Rodríguez y de que Affleck rompiera con la actriz cubana Ana de Armas.

