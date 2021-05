Diasniurka Salcedo: “Postear en un muro no llevará a la liberación de Luis Manuel Otero”

La activista política Diasniurka Salcedo anunció, en un emotivo mensaje, que dejará de facilitarle medicamentos a pacientes cubanos dada “la indiferencia del pueblo hacia el trabajo de la oposición, hacia la miseria generada por sus gobernantes, y hacia la escasez de fármacos”.

En su cuenta de Facebook, la opositora hizo pública su decisión de parar el trabajo comunitario que desde hace unos meses lleva realizando con el apoyo de donativos procedentes del extranjero.

Salcedo ha sido el canal mediante el cual numerosos niños con escabiosis (comúnmente llamada sarna) encuentran su tratamiento a partir de paquetes de medicamentos que cubanos exiliados envían para paliar la crisis de la industria biofarmacéutica que experimenta el país desde hace más de un año.

“Ya no puedo más con la indiferencia del pueblo hacia la oposición, hacia el hambre, la miseria, la escasez de medicamentos. Soy de las personas que me duele las necesidades de los niños pero, muchas veces, como dijo Martí, los pueblos merecen lo que tienen, aunque nos duela a todos. El pueblo cubano merece lo que tiene, las necesidades, las miserias, el no vivir como seres humanos dignos”, comienza su anuncio la opositora.

Salcedo responsabiliza al pueblo cubano, y a la falta de unidad dentro de la propia oposición, sobre el estado actual del artista Luis Manuel Otero Alcántara, recluido contra su voluntad en un centro de salud desde hace más de 20 días.

“Postear en un muro, pedir detrás de un teléfono no es lo que va a liberar a Luis Manuel Otero Alcántara. Esa presión funciona, sí, pero estamos en un límite donde esa presión ya no resulta. Ahorita Luis Manuel estará un mes recluido en un hospital, mientras nosotros no hacemos absolutamente nada por tener una acción civil”, indicó la opositora.

No obstante, reconoce el desafío de salir a las calles de Cuba en busca de espacios democráticos. El pasado 30 de abril, un grupo de jóvenes se manifestó en una arteria de La Habana Vieja y las consecuencias de su “rebeldía” le costó el encierro de todos en diversos calabozos de la ciudad, algunos aún en paradero desconocido, a casi un mes de los acontecimientos.

“Acumulamos un sinnúmero de causas. Yo no me lanzo sola por miedo a que me detengan. Les hago falta a mis niños. Otros, por diversas razones, y así sucesivamente”, según indica Salcedo, esta orfandad les impide “ser capaces de reclamar por Luis Manuel Otero Alcántara” de una forma más activa.

A pesar de eso, la opositora asegura que la represión que se ejerce contra el disenso, así como la falta de libertades en Cuba, la han conducido a padecimientos de salud a consecuencia del estrés.

“Es tanta la rabia que me he enfermado. Estoy con una colecistitis de la vesícula provocada por el estrés. Fui al hospital, y después de hacerme una serie de estudios, el médico me lo diagnosticó pero en Cuba no hay medicamentos y no me pueden atender porque estamos en una situación crítica”.

A raíz de su padecimiento, y de la inacción del pueblo, que prefiere aguardar por ayuda de cubanos emigrados antes que reclamar a las autoridades de su país una salida legítima ante la situación que enfrenta el país, la opositora se cuestiona.

“¿Valdrá la pena que yo no disfrute de mis hijos, de mi familia, de mi finca? No me siento digna de disfrutar de lo mío. No soy feliz, me estoy haciendo daño yo misma, porque ya es intolerable esta situación de Cuba. Sin hablar de que la oposición es un desorden total. La oposición necesita unidad y respeto entre todos. Yo no sé si el pueblo lo merezca (su activismo). Si Luis Manuel está en un hospital es por luchar para los hijos de todas, y mira las condiciones en que lo tienen”, indica Salcedo y exhorta a las madres que demandan los tratamientos provenientes del exterior a que se sensibilicen también con la lucha que libran los opositores, los cuales sufren no solo el acoso sino también detenciones, prisión y tortura.

“Antier me le hicieron un registro a uno de mis mambises que repartió volantes de la Cola de la Libertad. Se lo llevaron detenido. Me siento responsable de lo que le pasa a ese hombre, y dejé a dos niños sin su papá. Y todo porque ni la oposición ni el pueblo se unen. Miren lo que les pasó a mis hermanos de Obispo. Me duele el alma de pensar lo que puede estar pasando Esteban (Rodríguez), a Thais, a Yeilis”, manifiesta la opositora y aclara que solo prestará esfuerzos y capacidades para liberar a los presos políticos.