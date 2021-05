Alexis Valdés al MINSAP: ¿Podrían informarnos con seriedad sobre el estado actual de Luis Manuel Otero?

Alexis Valdés y Luis Manuel Otero Foto © Facebook

El humorista cubano Alexis Valdés denunció la falta de información seria que se tiene sobre el artista Luis Manuel Otero Alcántara, secuestrado por el gobierno de la Isla el pasado 2 de mayo.

"Autoridades sanitarias de Cuba, ¿podrían informarnos con seriedad sobre el estado actual de Luis Manuel Otero Alcántara?", dijo el humorista en sus redes sociales.

Según expuso, se necesita información que no provenga de un "vídeo aficionado supuestamente filtrado por una enfermera o un doctor o un familiar".

"No, algo profesional y serio como se espera de una institución gubernamental. Es un asunto de interés nacional e internacional y debería ser tratado con la suficiente seriedad", sostuvo.

Alexis Valdés dijo además que los videos que filtra la Seguridad del Estado sobre el artista, "en los que nadie confía y de los que nadie sabe ni su procedencia ni la forma en que fueron tomados ni la intención con que son divulgados", solo contribuyen a crear más confusión y más descrédito para el Ministerio de Salud Pública y los profesionales de la salud del Hospital Calixto García, donde se encuentra el artista de 33 años desde que fuera secuestrado.

"Creo que nada esto es conveniente y que por otro lado crea una sensación de desencanto y decepción en todas las personas interesadas en saber acerca de la salud de Luis Manuel que son muchas", afirmó.

También indicó que es responsabilidad del gobierno y de las instituciones transmitir una información veraz.

"Se trata de la vida de un ser humano y además una activista de reconocida notoriedad internacional, y la manera en que se está divulgando esa dudosa información es muy poco profesional, muy tendenciosa y nada creíble", dijo.

"Por favor a los profesionales de la salud, médicos, enfermeros y enfermeras etc. que respetan su profesión y su trabajo les pedimos que nos informen con veracidad y profesionalismo. La verdad no es algo tan complicado, solo hay que tener el deseo y la valentía de mostrarla. Hagan su trabajo por favor. Son médicos no funcionarios de inteligencia. Y a los que están montando todo el teatro, por favor mejoren la dramaturgia. La progresión de sucesos no es creíble", finalizó.

En las últimas semanas el gobierno cubano ha filtrado varios videos, a falta de una información oficial sobre el líder del Movimiento San Isidro.

En el último de estos videos, divulgado este martes, se ve a Otero Alcántara caminando risueño junto a una enfermera en el Hospital Calixto García de La Habana.

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) declaró “preso de conciencia” al artivista: "Es hora de que las autoridades cubanas reconozcan que no pueden silenciar todas las voces independientes del país", apuntaron.