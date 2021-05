Escritores y artistas de varios países envían carta abierta a Díaz-Canel exigiendo la liberación de Luis Manuel Otero

Junot Díaz / Luis Manuel Otero Foto © Twitter/@junotdiaz / Captura de pantalla/Facebook/CiberCuba Noticias

Más de una treintena artistas, escritores y académicos de 15 países firmaron en The New York Review of Books una carta abierta dirigida al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para pedir la libertad del artivista Luis Manuel Otero, recluido e incomunicado durante más de tres semanas en un hospital de La Habana.

“Luis Manuel Otero Alcántara está detenido sólo por expresar sus ideas a través de su arte y por su defensa pacífica de los derechos humanos. Le instamos a asegurar su liberación inmediata e incondicional”, dice la misiva suscrita este miércoles por intelectuales de procedencias tan dispares como Estados Unidos, Puerto Rico, Jamaica, Brasil, Colombia, Bélgica, Guadalupe, Haití, Inglaterra, Holanda, España, Alemania, Dinamarca, Sudáfrica y Finlandia.

En principio, la carta fue publicada por seis escritores y artistas: el narrador dominicano-estadounidense Junot Díaz, ganador del Premio Pulitzer, editor de la revista Boston Review y profesor de escritura creativa en Massachusetts; la haitiana-estadounidense Edwidge Danticat, nominada a los American Book Award y ganadora de una Beca McArthur; el colombiano Oscar Murillo, artista con una nominación al Premio Turner.

Asimismo, Isaac Julien, también candidato al Turner y profesor en la Universidad de California en Santa Cruz; John Akomfrah, artista, escritor y comisario de arte británico de ascendencia ghanesa, y Julie Mehretu, artista visual estadounidense nacida en Etiopía y reconocida con una beca McArthur.

“Los abajo firmantes condenamos la detención del artista negro Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, grupo de artistas, periodistas y académicos cubanos que hacen campaña por la libertad de expresión”, comienza el texto.

Y continúa estableciendo los hechos de este mes en Cuba: “Otero Alcántara se encuentra bajo vigilancia policial en el hospital Calixto García de La Habana desde el 2 de mayo de 2021. Fue sacado a la fuerza de su casa en el octavo día de huelga de hambre que declaró para protestar por la confiscación de sus obras de arte por parte de la policía cubana”.

“No se le ha permitido recibir ni realizar llamadas telefónicas”, prosigue la denuncia. “Los amigos que han intentado visitarlo han sido detenidos por las autoridades cubanas. Un video de Otero Alcántara que fue difundido recientemente por las autoridades muestra que se ha deteriorado físicamente, provocando gran alarma”.

Los intelectuales firmantes también ponen en antecedentes a la opinión pública norteamericana e internacional: “Antes de esta hospitalización forzosa, Otero Alcántara fue objeto de hostigamiento e intimidación por parte de funcionarios de Seguridad del Estado por su trabajo como artista y defensor de los derechos humanos”.

“Ha sido arrestado más de cincuenta veces desde 2019 por sus actuaciones y su defensa de los derechos civiles de todos los cubanos”, señalan los signatarios, y agregan: “Ha sido blanco de constantes hostigamientos policiales, arresto domiciliario prolongado, telecomunicaciones interrumpidas y campañas de difamación en los medios estatales cubanos”.

El resto de los infrascritos en la carta del importante magazine bimensual son: Nana Adusei-Poku (Alemania-EE.UU.), Dawoud Bey (EE.UU.), Lesley-Ann Brown (EE.UU.-Dinamarca), Taína Caragol (Puerto Rico), Romi Crawford (EE.UU.), Eduardo De Jesús (Brazil), Phillippa Yaa de Villiers (Sudáfrica), Elvira Dyangani Ose (España-Reino Unido),

Jeannette Ehlers (Dinamarca), Keyna Eleison (Brasil), Kodwo Eshun & Anjali Sagar (Otolith Group; Reino Unido), Coco Fusco (Cuba- EE.UU.), Theaster Gates (EE.UU.).

De igual modo, Henry Louis Gates Jr. (EE.UU.), Adler Guerrier (Haití- EE.UU.), Leslie Hewitt (EE.UU.), Sasha Huber (Finlandia), Patricia Kaersenhout (Países Bajos), Joiri Minaya (Dominicana-EE.UU.), Rosana Paulino (Brasil), Veerle Poupeye (Bégica-Jamaica), Pepón Osorio (Puerto Rico), Juan Sánchez (EE.UU.), Dread Scott (EE.UU.), Roger Guenveur Smith (EE.UU.), Claire Tancons (Guadalupe- EE.UU.), Thomas Lax (EE.UU.), William Villalongo (EE.UU.) y Carrie Mae Weems (EE.UU.).

The New York Review of Books es una de las publicaciones culturales de mayor alcance e influencia en Estados Unidos.