Abogado de Derechos Humanos lleva ante la ONU el caso de Luis Manuel Otero Alcántara

Kurtulus Bastimar es un abogado turco experto en Derechos Humanos, que supo de la reclusión forzosa de Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana, a través de Zoepost.com, la web de la escritora cubana Zoé Valdés. Tras ponerse en contacto con la autora de La nada cotidiana, decidió asumir la representación legal del líder del Movimiento San Isidro ante Naciones Unidas.

Graduado de la Universidad de Maastricht, Kurtulus Bastimar ha representado a activistas de Bielorrusia, Irán, Pakistán y Turquía. Este 3 de junio ganó el juicio a favor del periodista Le Huu Minh Tuan, consiguiendo que el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU reconociera la violación de derechos como el de la libertad de expresión, de asociación y al debido proceso.

Luis Manuel Otero Alcántara confirmó a CiberCuba que, en efecto, el abogado Kurtulus Bastimar contactó a su familia mientras él estaba recluido en contra de su voluntad en el Calixto García para llevar su caso ante la ONU.

CiberCuba: ¿Cómo supo de la situación de Luis Manuel Otero?

Kurtulus Bastimar: Ante todo, muchas gracias a CiberCuba por invitarme. Tuve conocimiento de la situación de mi cliente a través de la conocida escritora cubana Zoé Valdés. En una de sus publicaciones vi que el señor Alcántara había sido detenido. Luego me puse en contacto con Zoé y ella me brindó toda la información necesaria de la familia de Alcántara y a partir de entonces comencé a trabajar en el caso.

Ha dicho que en un primer momento buscó información con Zoé Valdés para redactar la petición. ¿De qué trata esta petición?

Primero me gustaría decir que la petición ha sido entregada al Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. En la petición menciono las violaciones a los derechos fundamentales. Por ejemplo: creo firmemente que el Gobierno de Cuba ha violado los derechos a la libertad de expresión y de opinión y los derechos de asociación de mi cliente, el señor Alcántara.

¿Dice usted ya está entregada?

Sí, exactamente. La petición fue entregada ayer y también menciona el derecho de mi cliente a recibir atención médica (adecuada) que también ha sido violado.

¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué sigue y qué resultados espera de la petición?

Después de entregar la petición al Grupo de Trabajo de la ONU, lo siguiente es que las demandas serán transmitidas al gobierno cubano. Las Naciones Unidas le pedirá al Gobierno sus observaciones y comentarios en el caso de Alcántara y luego la ONU me reenviará las observaciones del Gobierno de Cuba a mí, como abogado de Alcántara. Yo también enviaré mis comentarios y la decisión se dará a conocer entonces.

¿Quién toma la decisión?

La decisión estará en manos del Grupo de Trabajo de los derechos humanos de la ONU, amparado en la Convención de los derechos políticos y civiles de Naciones Unidas.

Si Cuba es condenada, ¿puede perder su sillón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU?

La decisión sobre esta petición será vinculante para el Gobierno de Cuba porque el Gobierno no puede simplemente ignorar la decisión de las Naciones Unidas ni puede decir que la decisión no aplica al territorio de Cuba. Es decir, cuando la decisión sea tomada, será vinculante para el Gobierno de Cuba y éste deberá implementarla.

No tiene que ver con el sillón que Cuba tiene en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Cuando yo gane el caso, Cuba tendrá que actuar en línea con lo que disponga el Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. De lo contrario, este Grupo dará seguimiento y presionará a Cuba hasta que cumpla.

Solo para precisar a la audiencia: ¿cabe la posibilidad de que Cuba pierda su puesto en el Consejo de la ONU?

No. Básicamente, lo que puedo decir es que, si el Gobierno de Cuba intenta ignorar la decisión de la ONU y no implementarla, esto tendrá consecuencias negativas para el Gobierno de Cuba. Por supuesto, el Grupo de Trabajo de Detenciones arbitrarias no cerrará el caso, sino que continuará trabajando hasta que el Gobierno de Cuba implemente los mandatos. El caso estará abierto hasta que la decisión de la ONU sea acatada por el Gobierno cubano.

¿Cree que esta petición pueda servir a otros casos de violaciones de derechos en Cuba?

Sí, por supuesto. Éste será como un caso piloto desde las Naciones Unidas y esta decisión puede ser usada en beneficio de otras víctimas también, si llegaran en enfrentar represalias similares a las de Alcántara. Incluso, este caso puede ser usado en las cortes cubanas.

