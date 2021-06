Cubano lleva a los tribunales a españoles pro Castro que lo agredieron en Málaga

El joven cubano Eniel Plana Díaz, que este 30 de mayo fue atacado por españoles pro Castro durante una manifestación en el centro de la ciudad de Málaga (Andalucía), ha interpuesto hoy una denuncia en los juzgados de esta localidad contra la Asociación de Amistad hispano-cubana de Málaga (ADHC) y la Asociación Cultural cubana-andaluza La Avellaneda.

En la demanda, a la que ha tenido acceso CiberCuba, Plana pide que se investigue la comisión de "varios delitos" por parte de miembros de ambas organizaciones entre los que destacan el de xenofobia, odio y amenazas de muerte.

"La denuncia ha sido interpuesta y ha sido admitida. Se va a hacer justicia. No tengo ninguna duda. Estos comunistas no van a campar a sus anchas ni le van a hacer a nadie lo mismo que me han hecho a mí, de una manera tan fea y tan inhumana", comentó Plana.

El domingo 30 de mayo, en torno a las 12:00 horas, Eniel Plana se dirigía a la estación de trenes María Zambrano, de Málaga, y cuando estaba esperando para coger la línea de autobuses número 4, vio que frente al número 18 de la Alameda principal malagueña, frente a la Delegación de la Junta de Andalucía, había un grupo de españoles simpatizantes del Partido Comunista de Cuba, pidiendo el fin del embargo comercial a la Isla.

Plana no podía creerse que en medio de la ola de represión desatada contra activistas, artistas e intelectuales cubanos por parte de la Policía política del Partido Comunista de Cuba, todavía queden españoles que disfruten de la música dedicada al Che Guevara y que llamen "gusanos" a los cubanos que les reprochan su apoyo al castrismo, por eso no pudo contenerse y gritó: "¡Abajo la dictadura!"

"Yo no tenía idea de que esto iba a ocurrir. Yo me encuentro en esa parada de autobús con aquel circo y esas consignas de ¡Viva la Revolución!, ¡Abajo el bloqueo!, con la canción del Che Guevara y fue una cosa que me subió así y tuve que saltar como se vio en el vídeo. Me acusaron de que yo estaba patrocinado por alguien y me gustaría dejar bien claro que a mí nadie me paga nada. Yo nunca he pertenecido a ninguna asociación. Yo soy un cubano más como cualquiera que esté en España, que estaba ese día en ese sitio y decidí actuar así porque me nació del alma y lo volvería a hacer mil veces", dijo a CiberCuba.

Acto seguido, los manifestantes españoles amagaron con pegarle, le arrebataron sus auriculares y le dijeron que se marchara a Estados Unidos, entre otras sugerencias.

De ahí que Plana compartiera con los juzgados españoles su preocupación porque pueda tratarse "de una peligrosa infiltración de la dictadura cubana para afectar los derechos y libertades de los que gozamos todos los ciudadanos cubanos residentes en España", recalcó.

Asesorado por la Alianza Anticomunista, Eniel Plana ha comentado en entrevista concedida a CiberCuba que no pertenece ni ha pertenecido jamás a ningún grupo opositor al Gobierno cubano. Mucho menos está financiado por instituciones estadounidenses, como sugirieron sus agresores y dice que hizo lo que hizo porque siente que ha llegado el momento de luchar por Cuba también desde el exterior.

Por su parte, Sayde Chaling-Chong, presidente de la Alianza Anticomunista (con sede en Barcelona), señaló que tras ver las imágenes de la agresión a Plana, publicadas por este portal, se puso en contacto con Brian Infante, conocido en las redes como el Asere Pensante, para que localizara al joven agredido en Andalucía.

Una vez localizado, puso a su disposición la asesoría jurídica de la Alianza, que ha redactado la denuncia interpuesta en los juzgados de Málaga este viernes.

Eniel Plana concluye diciendo que asume todas las consecuencias que pueda acarrear su forma de actuar y cuenta que el mismo día que compartió el vídeo de la agresión en sus redes sociales, recibió una llamada de teléfono advirtiéndole de que si seguía adelante se olvidara de ir a Cuba. Él asegura que eso no supone un gran problema para él porque tiene a su madre consigo en España.

"Tampoco es mi interés ir a un país a gastarme mi dinero, que se lo van a quedar unos dictadores. Si ésta es una de las consecuencias que tengo que pagar por lo que hice, bienvenida la consecuencia. Lo volvería a hacer 10.000 veces más", dijo.

Por su parte, Chaling-Chong anunció que habrá manifestaciones de cubanos por la libertad frente a las sedes de esas organizaciones procastristas en España. De momento tienen cerrada una para el 25 de julio en Murcia.