Cubana denuncia muerte de su abuela por falta de atención en hospital de Manzanillo: "La dejaron morir"

Hospital Celia Sánchez Manduley de Manzanillo y Dora Torres, anciana fallecida Foto © Pilar Bauza Zamora/ Facebook

Una cubana denunció la muerte de su abuela el viernes en un hospital de Manzanillo, en Granma, debido a la falta de atención médica.

Pilar Bauza Zamora, residente en Tampa, acusó al personal del hospital Celia Sánchez Manduley por no haberle prestado atención a su abuela, nombrada Dora Torres.

"Simplemente la dejaron morir, sin atención y sin el más mínimo de dignidad", afirmó la autora de la publicación en Facebook.

Bauza Zamora, quien no precisó qué enfermedad llevó a su abuela al hospital, relató que allí la no había camas, ni sillas de ruedas, ni camillas para atender las urgencias.

"Tienen que acostar a los enfermos en un buró y no aparecen los médicos por ningún pasillo. ¿Todos le han perdido el amor a su profesión? ¿Quién provoca eso? Todos los sabemos y dejen ya el cuento del bloqueo que nadie les cree, por lo menos ya yo no me lo creo hace muchoooo tiempo. ¿Y quiénes sufren eso? Nosotros, los que no somos hijos de grandes jefes y nos dejan morir", subrayó.

La joven aseguró que su familia está destruida por el dolor, y pidió compartir su denuncia en las redes sociales.

"Abran los ojos, cubanos y el mundo entero, no se dejen engañar más. Basta ya, nada es gratis, en Cuba nada es gratis, pagas con tu sangre y con mucho dolor", concluyó.

En ese mismo hospital de Manzanillo murió por falta de medicamentos el padre del médico Alexander Jesús Figueredo Izaguirre, quien fue expulsado de su trabajo por sus críticas al sistema de salud cubano.

El hecho ocurrió en febrero pasado, y según Figueredo en el centro no había entonces recursos mínimos como jeringuillas, guantes, sondas, equipos de electro, ambulancias, esfigmomanómetros o suturas.

"Ver la vida de mi padre irse, él, que dio todo por esta revolución, y uno no poder hacer nada por la ausencia de todo esto", cuestionó.

Unos días antes otra cubana denunció la muerte de su abuela en un hospital de Mayarí, Holguín, donde la anciana fue ingresada por una infección en una pierna y le dieron el alta porque no había medicamentos para administrarle.

"En estas condiciones murió mi abuela, en el matadero de Mayarí llamado hospital. En ese lugar están dejando morir a las personas, los médicos no tienen guantes ni medicamentos, en ese lugar no hay nada. Ella tenía una gran infección en su pierna y no la atendieron, no hicieron nada", denunció Lisandra García, residente en Miami, en su muro de Facebook.