No hay frascos suficientes para envasar medicinas naturales en Ciego de Ávila

Fármacos elaborados a partir de plantas medicinales, Ciego de Ávila Foto © Invasor

Las farmacias de Ciego de Ávila carecen de frascos suficientes para envasar la medicina natural y tradicional que producen a fin de suplir la carencia de medicamentos en Cuba.

El Estado cubano intenta potenciar el uso de la medicina natural en todos los territorios del país, pero ahora tampoco tienen los frascos para envasar las producciones y alertan, a través de la prensa oficialista, que es imposible importarlos.

Según indicó Invasor, la Empresa de Farmacia y Ópticas de Ciego de Ávila desde hace 15 meses no recibe frascos para los jarabes, soluciones y tinturas de plantas medicinales que produce.

Las reservas de envases que tenían en sus almacenes están próximas a agotarse y no pueden importarlos. Un vez más recurren al reciclaje de frascos de cristal de 30, 60 y 120 ml.

El sector farmacéutico cubano sufre la falta materias primas e insumos imprescindibles para dar respuesta a la demanda de medicamentos que hay en el país, que crece cada día.

Las autoridades sanitarias piden a las personas que entreguen en las farmacias cercanas o a los Centros de Producción de Medicina Verde los frascos vacíos para reciclarlos.

“Los surtidos que nos llegan recaen hoy en la Empresa de Materias Primas, por eso, es necesaria la participación de los diferentes organismos y organizaciones de masas para lograr eficacia en el reciclaje. Es importante que la población sepa que con su aporte podemos hacer sostenible la producción en nuestros centros”, dijo Yenia Alcalá García, jefa Técnico Comercial.

La pasada semana la Televisión de Ciego de Ávila aseguró que la medicina tradicional es una "alternativa eficaz" para los tiempos que vive el país. En su reportaje evitaron hacer referencia a la carencia de medicamentos que hay en la isla.

Aseguran que algunos tipos de plantas medicinales como el Aloe, se exportan y que generan importantes ingresos a la economía nacional. Sin embargo, estos ingresos parecen ser insuficientes para expandir la industria de la medicina natural en Cuba.

En mayo el cubano Yoel Bravo, líder del Movimiento Opositor Juventud Despierta, en la provincia de Villa Clara, fue detenido tras plantarse frente a la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC) para denunciar la profunda crisis de medicamentos que sufre el país.

“Estoy frente al Partido Provincial, exigiendo medicamentos para el pueblo. Voy a ir a Salud Provincial, porque me dijeron que debía remitirme hasta ahí, de no resolver regresaré y me plantaré en huelga de hambre hasta que den respuestas a la situación que atravesamos. Reclamo específicamente por la escasez de Metronidazol, un medicamento que no aparece en la provincia y hay una paciente que lo requiere con urgencias”, indicó Bravo en su perfil de Facebook.

Ese mismo mes la muerte de un niño por falta de medicamentos conmocionó las redes sociales de los cubanos. Lesmy Irete Lazo Rodríguez denunció que su hijo Abraham, murió de hepatitis tras permanecer un mes ingresado en Cuba.

"Denuncio y denunciaré en todas las organizaciones mundiales, empezando por el departamento de salud mundial, de la irresponsabilidad que existe en el gobierno de Cuba (...) por los tantos crímenes y pérdidas que nos acompañan. Pérdida que he tenido hoy yo, por negligencias y carencias de medicamentos, no solo para el pueblo, para los niños, que aún es más fuerte", expresó en su perfil de Facebook.

Las redes se han convertido no solo en un lugar donde denunciar, sino también en un espacio de solidaridad entre cubanos, entre otras cosas para la búsqueda de medicamentos ante la terrible carencia de estos en toda la isla.

El cubano Alejandro Mena, por ejemplo, solicitó ayuda urgente para conseguir un medicamento. "Busco Benzoato de Bencilo para mi sobrina. Cualquier ayuda será agradecida", publicó en Facebook, junto a una imagen de la pequeña visiblemente afectada por la escabiosis (sarna).

Mientras la mayoría de la población sigue los datos de la pandemia del coronavirus en Cuba, hay otras enfermedades que afectan a los cubanos y no hay medicamentos para tratarlas. Específicamente la sarna se propaga rápidamente estimulada por el calor, la escasez de productos de aseo y las condiciones de hacinamiento muchos hogares.