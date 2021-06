Periodista Mónica Baró recoge en España el premio Don Quijote del escritor Carlos Manuel Álvarez

Mónica Baró junto al Rey de España Foto © Mónica Baró/FB

La periodista cubana Mónica Baró recogió hoy el Premio Internacional de Periodismo Rey de España en representación del escritor y periodista Carlos Manuel Álvarez, ganador del galardón por su reportaje "Tres niñas cubanas" publicado en la revista independiente El Estornudo.

"Con su Majestad Felipe y, en la mano, el Premio Don Quijote de Carlos Manuel Álvarez. Yo no soy fan de las monarquías, pero soy diplomática, y debo reconocer que Felipe fue muy amable en la ceremonia", dijo la periodista.

"Habló con todas las personas que se le acercaron y hasta accedió a hacerse selfies. Cuando me entregó el premio me dijo que le mandara saludos a Carlos, así como si hubiera jugado a la pelota con él en Cárdenas", agregó.

La periodista agradeció especialmente a la Agencia EFE por permitir que periodistas de distintos países se conozcan y creen vínculos.

"Por cierto, en esta ocasión Cuba ganó dos premios: aparte del de Carlos, Náyare Menoyo ganó el de televisión con un documental sobre Leonardo Padura que fue su tesis de graduación. Ha sido un verdadero honor estar en esta ceremonia", indicó Baró.

Por su parte, Carlos Manuel Álvarez, quien no pudo estar en la ceremonia, agradeció por el premio y a su colega Mónica Baró por representarlo en la actividad.

"Que Mónica haya ido a recoger mi premio no es casual. Primero porque ella hizo toda la reportería de la historia conmigo, de punta a cabo, y el hecho de que el texto lo haya escrito yo y no ella es fortuito. Segundo porque en 2017, por ejemplo, yo recogí el premio Gabo de Lázaro Carrasco, y así, en esa premiadera de uno y recogedera de otro, se hace patente la naturaleza colaborativa de este oficio y la labor conjunta de la prensa independiente cubana, que sobrevive y se abre paso en medio de un círculo asfixiante de propaganda oficial. Creo que en cinco años ya no nos falta premio por ganar, pero sí nos queda mucha información que ofrecer y memoria que rescatar", indicó.

El reportaje "Tres niñas cubanas" relata el derrumbe de un balcón en una calle de La Habana Vieja, que provocó la muerte de tres menores de edad a inicios de 2020.

En la ceremonia también fue premiada la cubana Náyare Menoyo, quien ganó el Premio de Periodismo Rey de España en la categoría de Televisión, por su documental Leonardo Padura, una historia escuálida y conmovedora, que cuestiona el silencio en medios oficialistas sobre el reconocido escritor.

Desde el año 1993 se conceden de manera anual los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España.

En el año 2018 el periodista cubano Julio Batista Rodríguez recibió el Premio Rey de España de Periodismo Ambiental y Desarrollo Sostenible, por su trabajo "Las aguas muertas del Havana Club".