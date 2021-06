William Levy responde a críticas por su actuación en la nueva versión de "Café con aroma de mujer"

Actor cubano William Levy Foto © Instagram / William Levy

El actor cubano William Levy no ha dudado en responder a una persona que se cuestionó su caracterización de Sebastián Vallejo para la nueva versión de "Café con aroma de mujer", que transmite Telemundo a las 10 p.m., hora del Este.

"Muy buena la historia y todo, pero no es el tipo de historia para William. Estamos acostumbrados a verlo actuar diferente, donde no se deja dominar", le reprochó una persona sobre su actuación.

Con la humildad y la cercanía que le distinguen Levy le contestó estar haciendo todo lo posible por sacar adelante el personaje "poco a poco", según puede verse por una captura de pantalla compartida en Instagram por el periodista freelance Moisés González.

Al post le siguieron comentarios divididos. Por una parte, algunos aplaudieron la actuación del cubano: "Yo diría más bien que a William Levy esos papeles le van demasiado lindo, romántico, tierno, muy guapo"; "A mí pareces que de eso se trata todas las novelas no pueden ser igual, y a mí parecer la novela va caminando muy bien por qué se está intensificando, paciencia"; "Me encanta esta novela, es mi toque de queda; no se desesperen"; "La verdad que yo veo la historia muy bonita y él lo hace muy bien... la gente todo pone peros".

Otros, en cambio, criticaron su Sebastián para la nueva entrega de la muy famosa teleserie: "William debe de actuar como lo hizo en "Sortilegio" así estamos acostumbrados a verlo actuar"; Si bien William Levy es un actor muy atractivo el carisma que tenía Guy Ecker fue mil veces mejor"; "Muy guapo pero habla tan cubano que no se le entiende lo que dice", se lee también en la publicación.

Guy Ecker, quien dio vida al Sebastián de la telenovela original, sin embargo, se declaró recientemente entusiasmado con la nueva versión de Telemundo.

"Van a poder disfrutar de esas canciones maravillosas, pero, sobre todo, de esa historia de amor que trasciende todas las generaciones”, dijo Ecker poco antes del estreno.

Levy, por su parte, fue compartiendo algunas imágenes del rodaje en sus redes sociales que se ganaron la aprobación de muchos de los admiradores que posee en Instagram, donde le siguen más de 8,1 millones de personas.

También se dejó ver bailando en el camerino, en clara demostración de lo mucho que disfrutó el proceso de filmación de la teleserie, donde comparte rol protagónico con la mexicana Carmen Villalobos.

La telenovela colombiana "Café con aroma de mujer", creada por Fernando Gaitán y producida por RCN Televisión para el desaparecido Canal A, se estrenó en 1994.

Los papeles protagónicos, Gaviota y Sebastián, los encarnaron en la versión original Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, respectivamente.

