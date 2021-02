William Levy y Carmen Villalobos, protagonistas de la nueva portada de People en Español

El actor cubano William Levy y la actriz colombiana Carmen Villalobos ha sido los encargados de engalanar la portada de la nueva edición de la prestigiosa revista People en Español.

En los últimos meses, los artistas han estado en generado titulares en la prensa del corazón latina, tras ser elegidos para protagonizar la nueva versión de la famosa telenovela Café con Aroma de Mujer.

El isleño, orgulloso de haber compartido este nuevo proyecto editorial con su compañera de reparto, compartió la imagen de la carátula así como algunas de las imágenes que se hicieron juntos para dicho lanzamiento.

"Aquí les comparto la nueva portada en People en Español junto a Carmen Villalobos, donde les contamos un poco de la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, próximamente por Telemundo y Canal RCN", comentó William Levy.

Más adelante, aprovechó para agradecerle a la colombiana por ser "tan buena compañera" así como a todo el equipo de People en Español por siempre hacerle fácil y ameno el trabajar con ellos.

"Gracias mi Carmen por ser tan buena compañera. Te quiero Asereeeeee!!!! Gracias a todo el equipo de @peopleenespanol porque trabajar con ustedes es siempre una experiencia gratificante. Gracias @armandocorrea mi admiración es infinita y @soymariamorales por siempre hacer de nuestras entrevistas una conversación especial. Un gusto verte @billycolemanphotography después de 20 años de trabajar en unos de nuestros primeros trabajos en Estados Unidos (yo como modelo y el cómo fotógrafo). Espero que puedan disfrutar de esta gran historia donde he tenido la oportunidad de trabajar junto a un gran elenco y gente muy linda de corazón, con una dirección excelente y fotografía fenomenal. Love you all", agregó.

William Levy y Carmen Villalobos, además de derrochar complicidad en las fotografías del magazine, han hablado con People en Español de la relación que mantienen sus personajes en Café con Aroma de Mujer y desvelado algunos de sus secretos.

El cubano es quien dará vida al rico hacendado Sebastián Vallejo, quien se enamora de una recolectora de café de clase baja a quien llaman Gaviota y que es interpretada por la actriz colombiana Laura Londoño.

Carmen Villalobos, por su parte, es la antagonista de la historia. En su caso, encarnará a Lucía, quien mantiene una relación con Sebastián Vallejo por cinco años y hará todo lo posible por mantener su amor.

"La novela arranca con una pareja (William y yo) que tiene cinco años de relación establecida. En el camino ya se darán cuenta de si nos amamos, si nos odiamos. Yo siempre lo voy a amar. Mi personaje de Lucía va a defender ese amor a capa y espada hasta el final", comentó la artista al citado medio.

William Levy, por su parte, dijo que aunque aún no conocen cómo los guionistas pondrán fin a la historia, la trama con la que han jugado en esta nueva versión de Café con Aroma de Mujer les ha sorprendido muchísimo.

"En la vida real nos queremos muchísimo, nos amamos. En la novela hay un agradecimiento enorme, un cariño, amor y aprecio de ambos. Esa relación va a ir evolucionando y trasformándose a medida que la historia se vaya trasformando y evolucionando. No te podría decir más porque no sabemos qué puede pasar. Los guiones de los capítulos van llegando y nos van sorprendiendo. Todavía no tenemos el final, tenemos hasta el capítulo 50 y son 80", agregó.

El cubano, confesó además a People en Español que en parte decidió aceptar el papel de Sebastián Vallejo por su mamá y su abuelita, quienes en su día fueron unas grandes seguidores de la versión original del Café con Aroma de Mujer, creada por Fernando Gaitán, y que se emitió pequeña pantalla entre los años 1994 y 1995.

"Yo en 1994 estaba pensando con mis 14 años cómo salir de Cuba, no estaba en condiciones de ver ningún tipo de telenovela. Llegué a Estados Unidos, uno crece y escuché del proyecto, sabía lo icónico que era. Cuando me llegó la oferta le digo a mi mamá y a mi abuela: '¿Qué piensan?'. Mi mamá me mandó un mensaje: 'Ay, papi, qué lindo, cuando llegamos de Cuba vimos esa novela, es un hermoso personaje Sebastián, wow, qué lindo papi'. Eso fue un factor; estoy haciendo la novela por mi mamá y mi abuelita. No había hecho novelas en siete años", expresó a la revista.

La grabación de Café con Aroma de Mujer se está llevando a cabo en el Eje Cafetalero de Manizales, una región montañosa del oeste de Colombia.

