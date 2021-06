Policía cubana cita a Carolina Barrero por medida cautelar tras denuncia de Desacato

Carolina Barrero / Policía cubana Foto © Facebook Carolina Barrero

La activista cubana e historiadora del arte, Carolina Barrero, recibió una cita de la policía relacionada con el estado de la medida cautelar que le impusieron tras una denuncia por Desacato.

"La teniente Yusaidy Romero Bique me ha entregado hace unos minutos una citación para acudir mañana a la Unidad Policial de Infanta y Manglar a las 9:30 a.m. ante el instructor penal Francisco Rodríguez Balaguer en relación al estado de la medida cautelar que se me impuso por la denuncia 24701 por Desacato el día 5 de mayo", dijo la activista en Facebook.

Barrero explicó a sus seguidores que dicha denuncia contra ella se estableció el día que fue desnudada con violencia tras una detención arbitraria en La Habana.

El arresto se produjo por un supuesto delito de “desorden público” cuando en mayo se dirigió a la estación policial de San Miguel del Padrón a reclamar la liberación de los manifestantes de la calle Obispo y de los presos políticos en Cuba.

"Fui desnudada con violencia por tres mujeres, una de civil y dos policías, en el calabozo de San Miguel del Padrón, mientras un policía hombre miraba del otro lado de la reja", narra Barrero en su publicación. Tras esta desagradable experiencia fue liberada con medidas cautelares y ahora la Seguridad del Estado usa este recurso para hacerla comparecer a una Unidad Policial.

La activista alertó a la policía política cubana que es innecesario anunciarle que la llevarán presa o que pueden detenerla.

"No me lo anuncien, no me amenacen, si no liberan a los manifestantes de Obispo, a Maykel Castillo, a todos los presos políticos y de conciencia, me pueden llevar a prisión provisional con ellos", dijo en su mensaje.

El 30 de abril se produjo en La Habana una histórica protesta en la Calle Obispo y varios activistas se mantienen detenidos desde entonces.

La represión en Cuba se extiende también hasta los hogares de los activistas. La reportera de CiberCuba Iliana Hernández lleva más de 60 días retenida en su casa con un operativo policial que la mantiene en prisión domiciliaria.

Barrero y Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, fueron detenidos el domingo en Cojímar, al intentar visitar a Hernández. Los agentes los metieron en una patrulla y los trasladaron a la Unidad policial de la localidad habanera.

Tras ser liberada Barrero denunció en Facebook que la detención de Hernández es ilegal. "No existe medida cautelar, ni auto de fiscal que lo explique. Iliana no tiene siquiera una denuncia o un proceso penal abierto", subrayó.