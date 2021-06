La Diosa de Cuba a mujeres maltratadas: "Tienen que llenarse de valor y salir de eso"

La cantante cubana Dianelys Alfonso, conocida como La Diosa de Cuba, envió este jueves un mensaje de esperanza a las mujeres víctimas de la violencia machista: "Tienen que salir de eso. Se sale una sola vez", sentenció.

La Diosa conversó este jueves con CiberCuba sobre su exitoso concierto online del domingo; sus desavenencias con la presentadora Edith Massola, pero también sobre los golpes que sufrió junto al músico José Luis Cortés, El Tosco.

Hoy reconvertida en cantante exitosa, lejos de NG La Banda, reina de las redes sociales y mujer empoderada, La Diosa es un ejemplo de que se puede salir de relaciones tóxicas y dejar atrás el maltrato.

"Se puede salir de ahí. Sí, cómo no", señáló a CiberCuba. Sin embargo contó que llegar a ser la persona fuerte que es hoy le costó 10 años de silencio y exilio en Francia.

Ella asume que no le resultó fácil hablar del tema. Pese a reconocer que fue una mujer maltratada y que en muchas giras por Europa, "millones de veces" se le pasó por la cabeza ir a la Policía a denunciar los golpes de El Tosco, nunca dio ese paso.

"Estuve diez años en Francia y después de eso fue que me llené de valor de hablar". Antes no lo hizo porque no quería que su papá y sus medios hermanos se enteraran. Sentía vergüenza.

No lo hacía porque desde su posición de víctima, asumía que no había vida fuera de NG La Banda y lejos de José Luis Cortés.

"Todos esos eran mis miedos. Está mal, pero yo me preguntaba: dónde voy a cantar si salgo de NG La Banda". Siempre era ese pensamiento mediocre que yo tenía. Yo decía: qué voy a hacer si salgo de ahí. Este hombre me va a cerrar todas las puertas y mi carrera se va a acabar".

La Diosa reconoce que eso era un pensamiento "absurdo", pero se ha dado cuenta de ello con el paso del tiempo. "Él me gritaba en el escenario. Me abochornaba. Muchas veces yo lloraba delante de todo el mundo. Yo era una mujer muy sufrida. Pero llegó el momento en el que tú tienes que decir: Basta".

"Le digo, de verdad, a todas las mujeres que estén pasando actualmente por algo así, que verdaderamente tienen que salir de eso. Tienen que llenarse valor. Sales una sola vez. Basta que un día digas ya, y se acabó tu calvario. Ahora, es difícil llegar a esa solución para la mujer", recalcó.

Desavenencias con Edith Massola

Por otra parte, La Diosa comentó detalles sobre sus desavenencias con Edith Massola, que comenzaron cuando ella tenía ocho meses de embarazo y la presentadora del programa 23 y M, la dejó plantada en el bar La Arcada, que está cerca del ICRT, donde habían quedado.

Según cuenta Dianelys Alfonso, Massola mantiene una relación de amistad con El Tosco y eso también habría influido en que nunca la invitara a su programa.

Hay que sumar además, el hecho de que La Diosa hubiera denunciado que para asistir a esa plataforma de promoción musical en la televisión pública de Cuba hay que pagar 300 dólares a los realizadores del programa. Ese comentario habría sentado como un tiro a Massola, que por eso nunca le ha dado un apoyo que la ex cantante de Los 4 encontró en el comunicador cubano Alexander Otaola.

En declaraciones a este portal, La Diosa también comentó las humillaciones a las que fue sometida por una funcionaria del Instituto Cubano de la Música, llamada Natacha, que tampoco le dio espacios de promoción y le criticó que estuviera gorda, cuando estaba embarazada.

Sobre sus planes de futuro, la cantante adelantó que prepara un viaje a Miami y actualmente está a la espera de la documentación.

No se le pasa por la cabeza quedarse en Estados Unidos porque su mamá vive con ella en Cuba, y ella asegura que mientras ella viva permanecerá en La Habana. El día que le falté, se marcha. "Cuando ella no esté, a mí no se me ha perdido nada en Cuba", añadió.

Dianelys Alfonso también habló con CiberCuba sobre sus sueños futuros. Ella quiere ser como Celia Cruz, una grande la música cubana, conocida y reconocida en todo el mundo.