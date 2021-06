Tras éxito de su concierto, La Diosa dedica potente mensaje a TV Cubana, Edith Massola y a todos "los que me humillaron por años"

La Diosa Foto © Instagram de la artista

La cantante cubana La Diosa continúa celebrando el rotundo éxito que ha tenido su primer concierto, transmitido por Internet, y en su merecida victoria ha hecho espacio para enviar un potente mensaje a "todos los que me humillaron por años" y le cerraron las puertas en los medios cubanos.

"Buenos días, familia, acabo de despertar y me siento la mujer más feliz de este mundo, bendecida por tenerlos a ustedes y poder decir hoy a toda la TV cubana y radio cubana que por años me batearon y me humillaron, hoy puedo decir y perdónenme mi frase, saben que soy honesta, métansela en el c***", escribió la cantante en redes.

La Diosa aclaró que su mensaje iba solo dedicado a esas personas que por tantos años la despreciaron y no le dieron espacio para promover su música.

Precisamente porque es una mujer sin miedo y sin pelos en la lengua, la artista no dudó en mencionar directamente a algunas de estas personas a las que dirigió sus palabras, como la actriz y presentadora Edith Massola, conductora de 23 y M, uno de los espacios más populares de la TV cubana, y "Natacha la del Instituto".

"Esto que les sirva de experiencia a los talentos nuevos, no supliquen, es mejor lograrlo sin ellos, créanme", aconsejó la cantante.

"Yo no perdí, ustedes me perdieron", acuñó.

"Se tenía que decir y se dijo", comentó la actriz Aly Sánchez, seguida por los aplausos de Carlos Otero y El Chulo.

Los seguidores de la cantante también le dejaron sus comentarios de apoyo: "No necesitas de ninguno de ellos para exponer y expandir al mundo entero tu talento", "El pueblo te dio tu lugar", "Mientras más difícil es algo de conseguir mejor se siente cuando se consigue", "El concierto estuvo espectacular, en mi familia no hemos dejado de repetirlo".

"Son muchos años sin poder tener ese calor de mi público, sin poder disfrutar de lo que disfruta un artista. Yo por mucho tiempo no pude tener esa dicha y estoy muy emocionada. Esto para mí es un logro muy grande, ustedes saben mi historia, ustedes saben todo el trabajo que yo he pasado", dijo en un video este domingo, luego de recibir el feedback del concierto desde más de 50 países

La Diosa destacó que, aunque el concierto se vendió muchísimo, lo verdaderamente importante para ella es "que llegué a sus casas por encima de todas las censuras y de todas las personas que me cerraron las puertas en este país".

