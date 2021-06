Enfermo de Covid-19 e incomunicado el preso político Noslén Ayala: Su vida corre peligro

Preso Político cubano Noslén Ayala Foto © Captura de pantalla/Youtube UNPACU

El preso político y activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Noslén Ayala García, se encuentra incomunicado y enfermo de Covid-19 en una instalación de salud de la occidental provincia de Mayabeque, Cuba.

Desde su página de YouTube, el opositor cubano José Daniel Ferrer explicó la delicada situación de salud que atraviesa Noslén, ya que las autoridades cubanas no emiten información sobre su cuadro de salud, y no permiten a sus familiares comunicarse con el enfermo.

“Las noticias que nos llegan son muy preocupantes. Se dice que lo trasladaron nuevamente para un hospital en estado grave. No hay comunicación con él, la familia solo sabe lo que dos presos comunes le han dicho”, informa Ferrer.

Noslén Ayala García fue detenido en abril de 2016 por el delito de Atentado, el cual niega rotundamente, y más tarde fue trasladado a la prisión de Melena del Sur, después de un juicio a puertas cerradas, según relató al diario Martí Noticias su hermano Nosmel Madruga García.

José Daniel Ferrer, por su parte, asegura que los cargos que se le imputan a Ayala son construidos, y su sentencia es arbitraria.

“La policía política le ha fabricado varios delitos que no ha cometido para mantenerlo en prisión. Lo han torturado, le han dado brutales palizas en prisión. Ha estado incomunicado durante meses con el exterior de prisión solo porque no se rinde, porque no ha aceptado los infames tratos de la policía política para que desista de su causa”.

"No presentaron pruebas, no presentaron nada, no le dieron un abogado para defenderse (...) él mismo se defendió", dijo Madruga sobre su sentencia en 2016 tras haber asistido a la sala penal el día del juicio.

El suceso por el cual Ayala García, de 38 años y padre de tres hijos, fue llevado nuevamente a la corte, mese después de su encarcelamiento, tuvo lugar durante los días 31 de diciembre y 3 de enero pasados, cuando varios oficiales de Orden Interior le exigieron en una inspección carcelaria que se pusiera de pie.

El detenido se negó a cumplir la orden y fue golpeado “brutalmente”, según declaraciones del propio Ayala.

“Me golpearon, me amordazaron, me echaron líquido en los ojos. Me sacaron un certificado médico por las lesiones y me acusaron de resistencia”, aseguró el prisionero de conciencia.