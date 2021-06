"Son unos ingenieros", cubano encuentra balsa con motor en playa de Miami Beach

Un cubano que estaba corriendo en una playa de Miami Beach encontró una balsa con motor en la que días antes arribó un grupo de balseros de la Isla.

El joven revisó la embarcación abandonada en la orilla y se asombró de lo bien que fue diseñada, construida y equipada.

"Vengo corriendo por acá y me encuentro con una balsa cubana. Dicen que los detuvieron, pero es increíble lo que hay aquí adentro, gente", expresó en un video publicado en la cuenta de Instagram del usuario Only in Dade.

"Mira el motor ese, realmente son unos bárbaros, son unos ingenieros esta gente, la gasolina por afuera... estos bárbaros. Aquí estuvieron unos cuantos de los míos, men, que Dios los bendiga", concluyó.

En menos de 16 horas la publicación ha sido reproducida casi 240 mil veces.

Fueron muchas las personas que también reconocieron el ingenio de los balseros que llegaron a Florida en un bote al que se le adaptó el motor de un vehículo.

"El viejo ingenio cubano está ahí", " la ingeniería cubana está invicta", "esto sí que es ingeniería de alto nivel", son algunas de las frases que se leen en los comentarios.

Un internauta con conocimientos de mecánica explicó que el bote fue construido como un Ford.

"Miras de cerca y eso es un Ford. Eso es un generador diésel soviético de dos tiempos, refrigerado por aire. Con un yugo de deslizamiento hecho a medida y soldado a la rueda volante, un eje de transmisión automotriz con una hélice personalizada. Verdadera ingeniería cubana", subrayó.

"Si eres lo suficientemente astuto como para hacer una embarcación apta para el mar con una lona y lo suficientemente valiente como para atravesar más de 150 millas náuticas en ella, mereces vivir en América", expresó otro lector.

La balsa debe pertenecer a algunos de los 59 cubanos que fueron deportados el miércoles a Cuba por el gobierno de Estados Unidos.

Según informó el Ministerio del Interior (MININT), entre el 14 y 15 de junio el Servicio de Guardacostas norteamericano devolvió a las autoridades cubanas 59 personas por la bahía de Orozco, sita en el municipio Bahía Honda, en Artemisa.

Los retornados procedían de cuatro operativos de interdicción en aguas estadounidenses, y habían salido desde la costa norte de Matanzas, Mayabeque, Ciego de Ávila y Artemisa "a bordo de artilugios navales sin las condiciones elementales para la navegación y carentes de medios de salvamento, poniendo en peligro sus vidas".

La Guardia Costera estadounidense anunció que las interdicciones corresponden a las siguientes fechas:

El 9 de junio fueron interceptados 16 migrantes cubanos a 27 millas al sur de Long Key, y otros cuatro balseros a 20 millas al este de Key Largo.

Al día siguiente las autoridades recogieron a 29 cubanos que pidieron ayuda en un bote a 40 millas al norte de La Habana.

El cuarto grupo, integrado por 11 balseros, fue interceptado el 12 de junio a 10 millas al este de Elliot Key.

De acuerdo con el comunicado del MININT, las acciones de las autoridades estadounidenses cumplen con la Declaración Conjunta Cuba-Estados Unidos del 12 de enero de 2017, en la que ambos gobiernos "ratificaron el compromiso mutuo de garantizar una migración regular, segura y ordenada, responsabilidad que demanda el cumplimiento pleno y efectivo de los acuerdos migratorios bilaterales".