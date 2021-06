Arturo Sandoval: Como cubano siempre estaremos muy orgullosos de lo logrado por nuestra gente en Miami

Trompetista cubano Arturo Sandoval Foto © Facebook / Arturo Sandoval

El reconocido músico cubano Arturo Sandoval se quedó encantado tras haber pasado una "inolvidable" semana en Miami y ver todo lo que ha progresado la ciudad.

"Solamente el hecho de reencontrarnos con amigos muy entrañables y recibir el cariño que nos mostraron fue muy lindo y emocionante. Apreciar el desenvolvimiento que ha tenido la ciudad en todo sentido fue muy alentador y nos dio mucho placer poder constatarlo" comienza su testimonio compartido con sus seguidores en Facebook.

"Como cubano siempre estaremos muy orgullosos de lo logrado por nuestra gente en esa bella ciudad por los últimos 60 años, como también la contribución de mucha gente de otros países latinos que han sido de gran valor para el desarrollo de la ciudad" continúa en su mensaje, donde reconoce que la Ciudad del Sol tiene la cualidad innegable de permitir "disfrutar de nuestras costumbres y (...) sentirse en uno de nuestros países, sin prescindir del privilegio de vivir en USA".

En su texto, que termina siendo un auténtico homenaje a la ciudad, tiene espacio para alabar su comida, la belleza de sus playas y la simpatía y hospitalidad de sus gentes.

Con un agrado palpable en sus palabras, el nueve veces ganador de un Grammy celebra el desarrollo de la ciudad y cómo ello se traduce en felicidad de quienes la habitan.

"Se aprecia un desarrollo increíble, las nuevas edificaciones son impresionantes, con un sinfín de modernos diseños que iluminan sus noches con un toque mágico, los servicios en general han tenido un alza cualitativa, se ve a simple vista que la gente está feliz y progresando ostensiblemente" añade en su publicación, donde confiesa que pese a que pensaban vender un apartamento en Miami Beach que habían adquirido hacía 30 años, el tan buen sabor de boca que le dejó esa semana le había hecho cambiar de opinión.

"Lo queremos mantener y tenerlo disponible para regresar mucho más a menudo", añadió el ganador de seis premios Billboard y un Emmy.

Sandoval se radicó en Miami en 1990, cuando emigró de Cuba a Estados Unidos. En la ciudad grabó su disco "Flight to Freedom" en 1991 para el sello GRP y fue profesor, además, de la Universidad Internacional de Florida.

Sobre la experiencia de vivir alejado durante 31 años de la tierra que le vio nacer dijo recientemente que no había existido un solo día en que Cuba no le doliera.

Aunque agradece a "Estados Unidos por tantas muestras de cariño, el apoyo recibido por esta gran nación que me abrió los brazos y me ofreció todo tipo de oportunidades", no deja de reconocer lo triste que es "sentir que no tienes detrás a tu país de origen y a tu pueblo apoyándote y sintiendo orgullo por tus logros".

Pese al dolor del destierro y de que le hubiera gustado "no tener que escapar", el afamado pianista y trompetista se mantiene cercano y comprometido con la causa de la libertad de Cuba y con manifestarles su apoyo a quienes luchan por el cambio político en la Isla.

Para el pueblo cubano, que sufre de carencias y falta de libertades, también ha tenido palabras de apoyo y ánimo: "No se puede aguantar más, es demasiado ya, no solamente el hambre, es el atropello, es la desesperanza. La vida es una sola y se les va a ir en la miseria y la desesperanza", dijo en una recientes declaraciones dadas a Radio Televisión Martí.

Sandoval, quien estrenó en marzo pasado el tema "Yo soy cubano" junto a Alexis Valdés y Willy Chirino, narró en un encuentro virtual con el Parlamento europeo celebrado a finales de febrero su experiencia como víctima de un régimen dictatorial y represivo.

"Los cubanos hemos sido víctimas de un experimento social que nos ha llevado a padecer los niveles más crueles de enajenación" dijo en ese momento el multipremiado instrumentalista, que aseguró que su mayor deseo era "poder regresar a Cuba algún día antes de que me toque partir para siempre de este mundo".

