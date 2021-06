Cubana denuncia robo en paquetes enviados a su familia a través de Aerovaradero

Paquete expoliado que entregó Aerovaradero Foto © Chabeli MC/ Facebook

Una joven cubana denunció el expolio de un paquete que le envió a su familia a través de la empresa estatal Aerovaradero.

Según relató en su muro de Facebook la usuaria Chabeli MC, luego de pagar 50 pesos por el trabajo de esa institución y otros 50 pesos más por la gestión de la aduana, le entregaron un paquete en el que faltaban productos de aseo y alimentos.

"Abrieron un paquete de confituras, comieron y no bastándoles dejaron papeles de los chocolates que comieron y pedazos de algunos dentro", detalló la joven, que acompañó el post con varias fotos muy ilustrativas del robo.

Foto: Chabeli MC/ Facebook

"A esto no sé qué nombre ponerle, porque más allá de ser de personas marginales, es de descarados, ladrones, rateros y no se cuántos calificativos más agregar. Una vez más sigo decepcionada de los supuestos avances de la revolución", recalcó.

Foto: Chabeli MC/ Facebook

El post recibió numerosos comentarios de cubanos que han vivido experiencias similares o hasta peores, y que lamentaron la impunidad que rodea a quienes cometen estos robos.

"A mí me pasó parecido, me sacaron lo que les dio la gana y no hablar ni reclamar porque es por gusto", dijo una trabajadora del centro de negocios Miramar Trade Center, en La Habana.

"Por eso es que se demoran tanto en entregarlos allá en Cuba, para formar toda esa cochinaaaa (SIC). Yo le mandé unos paquetes a mi hija por esa misma vía y están allá desde el 2 de junio y aún no lo entregan, bastantes confituras, por cierto, ojalá mi suerte sea otra, aunque no lo creo", señaló un residente en el extranjero.

Una santiaguera que vive en Güines subrayó que el problema de los robos en los bultos que se envían desde el exterior es histórico.

"Me mandaron un paquete y sustituyeron el contenido por una caneca de ron con agua y dos pomos de champú con agua también para que hiciera el peso. Luego de haber hecho la reclamación, me pagaron el supuesto peso que decía desde que salió de su destino y en moneda nacional", criticó.

"Para la próxima mande chocolates laxantes y verá que no lo hacen más, a mí me funcionó", sugirió un cubano desde República Dominicana.

"Yo opino que con todas las personas que no tienen trabajo en Cuba deben hacer una limpieza total en esa institución, poner personas decentes y honradas y les paguen un buen salario a ver si ya todo cambia", recomendó una anciana.

A comienzos de junio Aerovaradero S.A. informó que en el mes anterior la principal insatisfacción de sus clientes fue la demora en la entrega de las mercancías y el no recibir información oportuna sobre el estado de los bultos, sin hacer referencia al expolio que sufren estos a manos de trabajadores de la empresa.

Los paquetes que se envían por Correos de Cuba también suelen llegar muchas veces desvalijados.

En mayo una residente en Matanzas denunció que tras varios meses de espera, dicha empresa le entregó tres paquetes a los que le sustrajeron el contenido original y le pusieron zapatos viejos, ropa usada y jabones.

"¿Hasta cuándo hay que seguir soportando tales desfalcos, robos, chantajes; sí, porque de todo esto me siento víctima. ¿Quién me da una respuesta?", expresó la perjudicada.

En ese mismo mes, otra mujer denunció que al abrir en la oficina de correo un paquete que le enviaron, comprobó que le habían cambiado los artículos que esperaba por jabones de la bodega.

"Aún estando en el correo me percaté que lo habían abierto y lo habían vuelto a cerrar. (...) Lo abrí ahí mismo y ¡miren lo que encontré! La Aduana necesitó algo de mi paquete y me lo cambió por un jabón de bodega, qué gentiles ellos, así llegaron cuatro más", dijo con ironía.