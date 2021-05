"¿Hasta cuándo hay que seguir soportando?": Cubana denuncia robo en paquete enviado desde el extranjero

Una cubana residente en Matanzas denunció que le cambiaron el contenido de tres paquetes que recibió a través de Correos de Cuba desde el extranjero, tras varios meses de espera.

En lugar de los artículos que esperaba le pusieron zapatos viejos, ropa usada y jabones, según se puede comprobar en varias imágenes que adjuntó a su denuncia, hecha en el grupo de Facebook “Cargas retenidas en Cuba”.

“Soy de Matanzas y recogí en el correo de Santa Marta”, precisó la mujer, quien acotó que “al parecer las sanciones deberán extenderse a toda Cuba”, ello en referencia a la reciente noticia de que fueron sancionados trabajadores de correos en Santiago de Cuba implicados en un escándalo por similares motivos.

“Es vergonzoso cómo por unos cuantos se empaña el trabajo de muchos. Por tal motivo recomiendo más control, más exigencia más compromiso con su trabajo”, añadió la denunciante, quien explicó que no es primera vez que le pasa.

“En una ocasión me sustituyeron medicamentos por pomos de agua. ¿Hasta cuándo hay que seguir soportando tales desfalcos, robos, chantajes; sí, porque de todo esto me siento víctima. ¿Quién me da una respuesta?", concluyó.

Las denuncias por el cambio del contenido en paquetes enviados desde el exterior es cada vez más frecuente. En días atrás, una cubana denunció a la Aduana de Cuba porque al abrir uno de los paquetes que le enviaron, le habían cambiado los artículos esperados también por jabones de la bodega.

En un caso previo, otra mujer dijo haber recibido piedras y ladrillos dentro de un paquete que su madre le envió desde Canarias, España, con destino al municipio San Luis, en Pinar del Río.

A finales de abril, Correos de Cuba pidió disculpas por los robos en la paquetería internacional y aseguró que no habría impunidad contra quienes intenten desprestigiar a la organización postal.

Los funcionarios expusieron que durante las últimas semanas se produjeron más de 10 hechos de este tipo en unidades de la Empresa de Correos Santiago de Cuba. Finalmente, este semana la empresa postal Correos de Cuba anunció que sancionó a sus empleados implicados en los cambios de mercancía que encubrían los robos en paquetes enviados desde el exterio.

Un comunicado oficial de la empresa afirmó que las sanciones fueron tomadas debido a las reclamaciones obtenidas por diversas vías, incluyendo las “redes sociales”. Correos de Cuba, además, “reconoció públicamente y con razón las reclamaciones recibidas por un total de 21 envíos pertenecientes a 19 clientes, por la expoliación o cambio de contenido parcial o total de los mismos, de ellos: 10 envíos de paquetería Courier, 7 bultos postales internacionales, 2 bultos postales nacionales y 2 envíos de mensajería expresa”.

En ese caso, la empresa anunció la sanción del jefe del Centro de Clasificación Postal santiaguero, a quien degradaron de su cargo sin derecho a recibir estímulos adicionales a su salario oficial, durante un término de 6 meses. Además, a ocho trabajadores del mismo Centro le aplicaron una medida cautelar y fue formulada la denuncia.

Además de los frecuentes robos o notificaciones por pérdida de productos, los retrasos en la entrega de la paquetería son también motivo frecuente de quejas por parte de la población.

Las denuncias se han hecho más visibles tras la crisis generada por la pandemia de coronavirus, que llegó a retrasar hasta en seis meses el despacho de la mercancía. A finales del mes pasado, la Empresa de Mensajería y Cambio Internacional de Correos de Cuba dijo que estaba agilizando la entrega de paquetería acumulada, y que en las últimas semanas habían logrado reducir a seis días como promedio la permanencia de los bultos en la planta de procesamiento.