Cubana migrante que vivió en la calle logra graduarse de medicina en EEUU

Yeily Hernández Mato Foto © Facebook de Yeily Hernández / Telemundo

Una joven cubana que vivió desamparada siendo una niña en Estados Unidos, consiguió salir adelante y graduarse de medicina en Florida, luego de superar varios obstáculos.

Yeily Hernández Mato llegó a Estados Unidos con 13 años junto a su madre. Ambas se quedaron entonces sin recursos económicos, y tuvieron que dormir en la calle.

“Sí hubo un tiempo que mi mamá y yo no teníamos casa (…) pero sin el apoyo de mi mamá, no pienso que hubiese podido lograr todo eso, ella siempre ha sido mi fuerza mayor para lograr todas las cosas”, dijo en declaraciones a Telemundo este miércoles.

Las amargas experiencias continuaron pues, a los 18 de edad, cuando pretendía hacer un doctorado en Historia, tuvo un accidente de carro “muy malo” por el que sufrió fractura en todos los huesos de su rostro.

“Tuve que hacerme muchas cirugías para reconstruirme la cara y ahí los médicos de verdad que me regresaron a la vida, y esa es la razón por la que yo decidí empezar la carrera de medicina”, contó al referido medio.

Sin embargo, hoy, al recibir la ceremonia de bata blanca, siente que es “un día grandísimo”, tras lograr graduarse de medicina en la especialidad de Médico de Familia.

Su experiencia personal con desamparados, marcó también su voluntad por la medicina. “Me di cuenta de que a las personas Homeless no le hacen muchas curaciones y entonces yo decidí los fines de semana hacer Will care porque es la comunidad que por mis experiencias entiendo muy bien”, comentó.

Hernández ahora se une, junto a otros siete residentes, al equipo de profesionales médicos del Centro Community Health of South Florida, donde trabajará los próximos cuatro años. Por tal motivo, agradece los consejos recibidos.

“Fue un homeless quien me dijo tú deberías aplicar para el programa de CHI, porque esta clínica es espectacular y ayuda a la comunidad que no tiene seguros. Y estoy super feliz de estar en esta clínica que también me acogió a mi cuando yo no tenía seguro después del accidente”, expresó.