Suben a 4 las muertes por derrumbe del edificio de apartamentos en Miami Beach

Derrumbe en Miami Beach

Los equipos de rescate han encontrado otras tres personas muertas tras el derrumbe parcial que sufrió el condominio Champlain Towers en Surfside, Miami Beach. El colapso del edificio ocurrió en la madrugada del jueves y las operaciones de rescate se han mantenido ininterrumpidamente. Este viernes la alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, confirmó a la prensa que se encontraron tres cuerpos más entre los escombros del derrumbe, con lo que la cifra oficial de fallecidos asciende a 4 personas, hasta el momento. Los tres fallecidos fueron hallados en la noche del jueves y todavía no ha sido posible identificarlos. Alrededor de 99 personas siguen desaparecidas bajo los escombros, pero la alcaldesa asegura que aún hay esperanza de encontrar sobrevivientes. "Quiero enfatizar que se han contabilizado 102 personas (rescatadas) y ese número está muy por encima del conteo original, por lo que estamos muy, muy agradecidos por el arduo trabajo de nuestros bomberos", dijo Levine. Los rescatistas están trabajando sin interrupción. Dos equipos especializados de búsqueda y rescate de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FAME, por sus siglas en inglés) se unieron a la misión el jueves. Las condiciones son complejas en el terreno. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó una declaración de emergencia para Florida en la madrugada del viernes. Autorizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) a coordinar los esfuerzos de socorro en casos de desastre a fin de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local. Champlain Towers es un edificio de 12 pisos y fue construido en 1981. Tenía 136 unidades habitacionales y 55 de ellas fueron afectadas por el derrumbe parcial ocurrido alrededor de las 2:00 am de este jueves. Las autoridades de Miami-Dade informaron que alrededor de 159 personas están desaparecidas tras el colapso parcial del condominio. La tragedia ha impactado particularmente a familias latinoamericanas, algunas con larga residencia en Estados Unidos y otras con visitas turísticas de verano. En la mañana de este viernes las autoridades aún carecen de un dictamen de lo que pudo originar el colapso del edificio. Trabajan en la investigación de este siniestro especialistas de distintas áreas de formación entre lo que hay ingenieros estructurales. Un estudio de la Universidad Internacional de Florida (FIU) alertó sobre hundimientos de tierras graduales en Virginia y Miami Beach, incluida la parcela que ocupaba el condominio Champlain Tower South. Sin embargo, es probable que esto no esté relacionado con la causa del colapso del edificio.

Archivado en:

