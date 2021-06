Mónica Baró tras detención arbitraria contra Hamlet Lavastida: "Mientras en Cuba no existan libertades, habrá gente que se rebele"

Mónica Baró / Hamlet Lavastida: Foto © Twitter Mónica Baró / Facebook Mónica Baró

La periodista independiente cubana Mónica Baró denunció la detención arbitraria en Cuba del artista Hamlet Lavastida quien fue llevado por agentes de la Seguridad del Estado a prisión en Villa Marista, "bajo un proceso de investigación".

Lavastida se encontraba en un centro de aislamiento cumpliendo la cuarentena por coronavirus impuesta por el Estado para quienes llegan a territorio nacional desde otros países. El artista regresó de una beca en Alemania y demostró estar vacunado y negativo a la COVID-19.

"Hace tiempo que no me sorprende nada de la Seguridad del Estado. Para preservar el poder de la familia Castro y asociados -no la Revolución, no conquistas sociales, no soberanía- va a hacer de todo. Ya ha hecho de todo", dijo Baró a sus seguidores en redes sociales.

La periodista denunció que esta detención arbitraria así como las perpetradas contra los manifestantes en la Calle Obispo el 30 de abril y con otros periodistas y activistas cubano definen al gobierno de la isla como "nada".

"Sus víctimas son quienes le definen (al Estado). Y ninguna vacuna va a servir a los poderosos (de Cuba) para limpiarse ante el mundo", aseguró Baró.

La periodista comentó además un interrogatorio que le hicieron agentes de la Seguridad en La Habana, antes de abandonar el país. Refiere que le señalaron que habían tenido a muchas personas como ella antes.

"Me lo dijo como alardeando. Pero la buena noticia es que los guardianes de los privilegios de la familia Castro siempre van a tener a alguien como yo delante. Mientras en Cuba no existan libertades, habrá gente que se rebele", dijo Baró.

Lavastida llegó a La Habana procedente de Berlín hace 6 días y se internó en un centro de aislamiento de Salud Pública para cumplir su período de cuarentena como está establecido por las autoridades. Sin embargo, a allí lo fue a buscar la Seguridad del Estado.

La escritora Katherine Bisquet denunció en Facebook la desaparición del joven artista plástico. El sábado, cuando se cumplían los 6 días reglamentarios de su aislamiento Lavastida recibió la visita del agente Darío, quien hace solo unos días estuvo vinculado a un intento de acto de repudio contra la artivista cubana Tania Bruguera.

El joven artista no se ha comunicado más con sus allegados después de la visita. La plataforma del 27N informó que fue trasladado a Villa Marista, centro de operaciones de la Contrainteligencia en Cuba. La notificación del arresto la hizo un agente de la policía política, a la madre del artista, por vía telefónica.

Varios activistas, artistas y periodistas independientes cubanos se han sumado en las redes a denunciar esta detención arbitraria contra Hamlet Lavastida.

El artista tiene 38 años y su proyecto de beca en Alemania estaba en el programa del centro cultural internacional Künstlerhaus Bethanien, de Berlín. La exposición Cultura Profiláctica, se basa en carteles, grabados, collages, fotografías y videos.

La obra "surge de la necesidad de crear un criterio objetivo para ciertas áreas ocultas de la implementación, administración y funcionamiento de las prácticas políticas estatales en Cuba", según indicó la revista Artishock.