Luis Manuel Otero sobre Villa Marista: “Lo que sentí allí solo se compara con los Campos de la Muerte de Pol Pot”

Opositor Luis Manuel Otero Foto © Facebook / Luis Manuel Otero Alcántara - Wikipedia

El artista y opositor cubano Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, comparó al cuartel de la Seguridad del Estado en Villa Marista con centros de torturas de diversas dictaduras, entre ellas la de Pol Pot en la antigua Cambodia.

En una transmisión en directo realizada desde su cuenta de Facebook, el activista ofreció detalles sobre las ocasiones en que ha estado recluido en ese centro penitenciario y mencionó los sucesos del pasado domingo, cuando un grupo de artistas y curadores (en su mayoría mujeres) llegó hasta las puertas de Villa Marista para exigir información sobre la detención del artista Hamlet Lavastida.

Según Otero Alcántara, fue un acto de valentía que un grupo de mujeres se personaran en la propia “boca del lobo”, lo cual revela los móviles que son capaces de detonar cualquier acción civil.

“Villa Marista es el lugar de más terror en toda Cuba. Sin embargo, ellas fueron por sus amigos. No solo por Hamlet sino también por Camila y Katherine, detenidas ese mismo día. Lo que está moviendo a las personas ahora mismo es la emoción y la empatía, el afecto”, analizó Otero Alcántara.

No obstante, el joven cree que el pueblo cubano aún no está listo para salir a las calles. La gente no está organizada para salir. Puede haber un estallido mañana pero la gente no está lista”, expresó el opositor escéptico.

No obstante, Otero Alcántara ve una luz en los activistas y miembros de la sociedad civil independiente, periodistas, artistas autónomos, y todos los agentes de cambio que han protagonizado la crisis política más importante que ha vivido Cuba en los últimos años.

“Hay un componente emocional que golpea a uno, porque tus amigos están presos, y la policía cada vez respeta menos sus propios simulacros de legalidad”, señaló el joven opositor.

Sobre sus experiencias en Villa Marista, la prisión donde llevan a la mayoría de los presos políticos cubanos, el joven explicó que es “un lugar donde torturan personas”.

“La energía que yo sentía en Villa Marista fue la misma que sentí en los campos de concentración de la dictadura de Pol Pot en Camboya, lo mismo que sentí en los sitios de torura del Chile de Pinochet, o en Argentina. La misma energía, y estas mujeres fueron a enfrentar todo esto”.

Casi al final de su transmisión, Luis Manuel advirtió que no se quedaría de brazos cruzados frente al atropello que constituye la detención de Hamlet Lavastida.

“Si Hamlet está preso, es porque ellos no creen en arte, pero nosotros sí. Sus amigos sí estamos listos", dijo el activista.