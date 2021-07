Veinte años de cárcel para el estudiante angolano que mató a un cubano con un cordón de zapato

Ramón Hernández, El Mamo, del Cerro, asesinado por un estudiante angolano en Cuba. Foto © CiberCuba

Armindo Leitao Jeremías, un joven angolano que estudió en la Facultad de Tecnología de la Salud de La Habana, fue condenado esta semana a 20 años de prisión por matar con un cordón de zapato al cubano Ramón Hernández, responsable de almacén en ese centro.

Hernández, muy popular en la barriada del Cerro (La Habana), donde se le conocía como "El Mamo del Cerro", murió en octubre de 2020 supuestamente ahorcado con un cordón de zapato aunque también pudo ser un cable o algo similar según precisaron a CiberCuba fuentes cercanas al caso.

Su cuerpo fue trasladado en el interior de una maleta hasta un lugar cercano a la casa de Leitao Jeremías, alias Cabera, según el testimonio compartido en Facebook por la hija del difunto, Ana Belén Hernández.

Este miércoles ella anunció en esta misma red social que finalmente se ha hecho justicia y que aunque el abogado del condenado ha apelado la sentencia, ella confía plenamente en el sistema judicial cubano.

"Ojo: su abogado apeló (es su trabajo y lo hace muy bien), pero sigo confiando en la justicia cubana y de su condena no lo salvará nadie", advirtió la hija de la víctima.

Aunque no aportó detalles del juicio, Ana Belén Hernández asegura que salió este 11 de junio del Tribunal Provincial de La Habana convencida de que Leitao Jeremías mató a su padre.

"El día 11 de junio en esa sala penal me quedó claro, más que por testimonios y pruebas (que hubo suficientes), por la mirada de este ser: escurridiza, oscura y hasta tenebrosa. No fue capaz de demostrar su supuesta inocencia con sus ojos y eso no sólo lo vi yo. El jurado también lo percibió. Estoy segura", señaló.

Ese día fue muy duro para ella, como lo han sido los últimos diez meses, desde que su padre fue asesinado en La Habana. Así ha quedado demostrado, insiste Ana Belén Hernández, "después de una investigación exhaustiva y un juicio justo".

A Leitao Jeremías lo identifica con el asesino de su papá y con la persona que le cambió la vida para siempre, arrebatándole la alegría a su familia.

"Según sus familiares, amigos y él mismo, es inocente. Yo juro por la memoria de mi padre que asistí a ese juicio en busca de la inocencia en su mirada, en busca de la verdad, porque no es posible que nadie crea que yo quiero culpar a alguien inocente, entre tanto el verdadero asesino podría estar suelto. Si hay alguien que tiene todo el interés del mundo en que la verdad salga a la luz, soy yo", añadió la joven.

A ella no le caben dudas de que él es el asesino de su padre, pero considera que 20 años de prisión en Cuba, no serán suficientes para compensar el daño causado.

"No serán suficientes para pagar una pérdida irreparable para todo el que conoció al Mamo del mundo, pero le servirán para arrepentirse por el resto de sus días por cometer semejante crimen y a mi papá le dará el descanso eterno", recalcó.

Medios de comunicación angolanos se han hecho eco de la noticia, defendiendo la inocencia del joven y acusando a Cuba de querer condenarlo a pena de muerte por un crimen que dicen que no cometió.

En el muro de Facebook de Ana Belén Hernández se han sucedido los mensajes de solidaridad y cariño. Yisel Soriano le escribió: "Finalmente mi vida, eso no reparará el daño pero espero que puedas estar más tranquila".

En esa misma línea, Maru Mena tuvo palabras muy emotivas hacia Ramón Hernández. "No puedo evitar llorar cada vez que se toca este asunto. Aún no lo creo. Creo que jamás estaremos conformes. Dios le cuide donde esté. No conozco a nadie que lo conoció que tenga malos recuerdos de él. Mamo será eternamente El Mamo del Cerro".

"Acabó con la vida de un magnífico ser, el mejor padre, el súper amigo. Ninguna condena será pago para ese terrible crimen cometido, pero en estos momentos de dolor y añoranza sirve de consuelo ya que no podemos retroceder el tiempo atrás por desgracia. Mi apoyo incondicional para todos los familiares de El Mamo (el mejor de todos los tiempos). Tenga su merecido maldito, aunque si por mí fuera, mereciera mucho más... Descansa en paz, Ramón", escribió Rayko Fernández.

"Veinte años no son suficientes para un ser que arrebata la vida a personas como tu papá, que no lo conocí, pero en su mirada se reflejaba la nobleza. Pena de muerte es lo que yo le daría por hacer lo que hizo y por dejar a toda una familia con ese dolor eterno", enfatizó Williams Alberto Lapinet.

En esa mis a línea opina Néstor Grandal: "Yo creo que 20 años es muy poco para un asesinato como ese. Tiene que tener mucha maldad para hacer algo así a un ser como El Mamo, que era mi compañero y nos conocíamos desde niños. Fuimos a fiestas juntos. Yo creo que cadena perpetua es lo que va y aún así no paga un muerto. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, pero yo confío en la justicia...", señaló.

Post de la hija de la víctima en Facebook. Foto: CiberCuba.

Pese a la pandemia, en 2020 trascendieron varios crímenes violentos en Cuba. En enero, el joven Daniel Martínez Pupo fue descuartizado en Holguín. Sus asesinos fueron condenados a penas de cadena perpetua y 30 años de cárcel.

El día primero de septiembre del año pasado fue encontrado el cadáver del ciudadano cubano Jorge Luis Argudín, natural de Cabañas, un pequeño pueblo de poco más de 31.000 habitantes, en el municipio de Mariel, en Artemisa. Fue apuñalado y degollado para robarle los dólares y las prendas que llevaba encima. El asesino o los asesinos aún no han sido detenidos.

A estos crímenes hay que añadir al menos 27 casos de violencia machista. En lo que llevamos de 2021 ya se han registrado al menos 11 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en la Isla.