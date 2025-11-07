Feminicidio 39 del año: Joven madre pierde la vida en otro hecho de violencia de género en Mayabeque

Yudislaimi Valdés Silediro Foto © Facebook/Yudislaimi Valdés y Radio Mayabeque

Vídeos relacionados:

Otro feminicidio en Cuba, otra familia de luto, otra menor huérfana: el asesinato de Yudislaimi Valdés Silediro, de 28 años, cometido por su pareja este lunes en la provincia de Mayabeque, eleva a 39 las víctimas mortales de violencia machista en la isla, según el subregistro de plataformas feministas independientes.

La joven cubana, madre de una niña, fue ultimada por su agresor el 3 de noviembre, en el hogar de ambos en el poblado El Mamey, en San Nicolás de Bari, confirmaron este jueves los observatorios de género Alas Tensas (OGAT) y Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC).

Ambas organizaciones verificaron el trágico suceso, que en las últimas horas se dio a conocer en redes sociales por la ciudadanía y activistas, y en medios de prensa independientes.

La nota no identificó al agresor de Yudislaimi. Se desconoce si ya fue detenido por las autoridades, que tampoco han informado sobre el caso.

El hecho ocurrió apenas 24 horas después de registrarse otro crimen de violencia de género en el país: el feminicidio de Miriela Mesa Hernández, en Chambas, Ciego de Ávila.

Mesa, madre también de una niña y maestra en una escuela primaria en el poblado de Falla, perdió la vida la noche del 2 de noviembre a manos de su expareja, luego de ser acosada y amenazada por el hombre durante varias semanas. Tal situación fue denunciada a las autoridades, sin embargo, estas no tomaron acción para impedir el asesinato.

Lo más leído hoy:

Este feminicidio puso de nuevo “en evidencia la ausencia de mecanismos efectivos de protección frente a la violencia machista en Cuba”, denunciaron OGAT y YSTCC el martes. “A pesar de los antecedentes de acoso, amenazas y denuncias públicas, no se adoptaron medidas preventivas que pudieran haber evitado el crimen”.

Advirtieron, asimismo, que “Cuba atraviesa un ascenso alarmante de la violencia machista, con varios casos reportados en diferentes provincias” en los últimos días.

Además de los 39 feminicidios que han contabilizado en lo que va de año, los observatorios documentaron el asesinato de un hombre por motivos de género y 15 intentos de feminicidio hasta la fecha. Mientras, siguen investigando dos posibles casos en las provincias de Santiago de Cuba y Villa Clara.

Desde 2019 hasta el 1 de octubre de 2025, las plataformas independientes documentaron 300 feminicidios en Cuba, cifra que representa sólo un subregistro de la violencia machista que persiste en la isla.

Entretanto, el Estado cubano no publica estadísticas oficiales transparentes y actualizadas de estos hechos.

Ambos colectivos, que trabajan de forma autónoma, continúan demandando al Estado que implemente políticas públicas efectivas para la prevención, atención y reparación a las víctimas de violencia de género, realice campañas de concientización y reconozca legalmente el feminicidio como figura penal.