Detienen al presunto autor del asesinato de un hombre en un bar de Cárdenas

Un joven identificado como Dayfred Rizo Noda Herrera fue detenido en Cárdenas, Matanzas, acusado de ser el autor del asesinato de un hombre de 62 años ocurrido la noche del domingo en un bar de la ciudad, según informó en Facebook el perfil oficialista “Con Todos La Victoria”, vinculado a las autoridades policiales de la provincia.
De acuerdo con la publicación, la víctima trabajaba como dependiente del bar Churri–Churri, ubicado en la avenida Calvo y 28, donde intentó intervenir ante un altercado protagonizado por Rizo Noda Herrera.
En respuesta, el joven habría reaccionado de forma violenta y lo agredió con un cuchillo, provocándole una herida en el tórax que le causó la muerte poco después en el hospital municipal.
El presunto agresor, que actualmente no tiene vínculo laboral, será procesado por los delitos de asesinato y tenencia ilegal de arma blanca, precisó la publicación, acompañada por un mensaje de “tolerancia cero” frente a las “ilegalidades e indisciplinas sociales”.
El caso había sido reportado previamente en redes sociales por vecinos y allegados, quienes identificaron a la víctima como Carlos Laferte y lo presentaron como dueño de una cafetería en Cárdenas.
Sin embargo, la versión oficial difundida este martes lo describe como trabajador del mencionado bar, lo que podría explicar la confusión inicial entre los reportes ciudadanos y la información divulgada por fuentes oficiales.
El crimen ha causado consternación en la llamada Ciudad Bandera, donde vecinos y usuarios lamentaron la pérdida de un hombre muy querido en su barrio. Su muerte se suma a una creciente ola de violencia que golpea a varias localidades del país en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba.
