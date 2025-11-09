Dueño de una finca en Cárdenas hiere en la mano a un intruso con arma de fuego artesanal

Foto © Facebook / Con Todos la Victoria

Jesús Antonio González fue detenido en Cárdenas, Matanzas, tras herir en el brazo a un intruso con un arma de fuego artesanal.

“En un suceso ocurrido en el Reparto Fructuoso Rodríguez, un hombre de 54 años resultó herido en el brazo mientras buscaba un pedazo de zinc para proteger un horno de carbón que estaba haciendo en su casa”, informó en Facebook el perfil oficialista Con Todos la Victoria.

La víctima se dirigió a un vertedero en la finca Zeopónico, “donde el propietario, al pensar que estaba siendo robado, le disparó con un arma de fuego artesanal elaborada con el inyector de un tractor”.

“El hombre fue trasladado a una unidad médica para recibir atención médica. Mientras que, el propietario de la finca enfrentará cargos por tenencia de arma de fuego y lesiones”, precisó la información.

A finales de octubre, un adolescente de 14 años resultó herido de bala en la ciudad de Camagüey.

El disparo provino del arma reglamentaria de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien también se hirió a sí mismo en el hecho, según informó el Ministerio del Interior (MININT) en una nota informativa en la que atribuyó el disparo a un “accidente” ocurrido durante un intento de detención.

El menor, que portaba un arma blanca y se resistió a ser detenido, fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Infantil Eduardo Agramonte Piña, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Por esa misma fecha se conoció que en Perico, Matanzas, la policía recuperó varias armas de fuego.

La noticia, publicada también por el perfil oficialista de Facebook Con Todos La Victoria, ha generado más interrogantes que respuestas debido a la extrema escasez de detalles ofrecidos.

Según la escueta publicación del mencionado perfil, “fueron recuperadas en Perico varias armas de fuego” gracias a la "colaboración" de tres ciudadanos.

El mensaje agrega que se trata de dos revólveres de calibres 38 y 22, dos fusiles del calibre 22 y una escopeta calibre 12.

La entrega habría sido realizada por personas que -según se afirma- alegaron que el armamento pertenecía a familiares ya fallecidos.