Dueño de una finca en Cárdenas hiere en la mano a un intruso con arma de fuego artesanal

Jesús Antonio González fue detenido en Cárdenas, Matanzas, tras herir en el brazo a un intruso con un arma de fuego artesanal.
“En un suceso ocurrido en el Reparto Fructuoso Rodríguez, un hombre de 54 años resultó herido en el brazo mientras buscaba un pedazo de zinc para proteger un horno de carbón que estaba haciendo en su casa”, informó en Facebook el perfil oficialista Con Todos la Victoria.
La víctima se dirigió a un vertedero en la finca Zeopónico, “donde el propietario, al pensar que estaba siendo robado, le disparó con un arma de fuego artesanal elaborada con el inyector de un tractor”.
“El hombre fue trasladado a una unidad médica para recibir atención médica. Mientras que, el propietario de la finca enfrentará cargos por tenencia de arma de fuego y lesiones”, precisó la información.
A finales de octubre, un adolescente de 14 años resultó herido de bala en la ciudad de Camagüey.
El disparo provino del arma reglamentaria de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), quien también se hirió a sí mismo en el hecho, según informó el Ministerio del Interior (MININT) en una nota informativa en la que atribuyó el disparo a un “accidente” ocurrido durante un intento de detención.
El menor, que portaba un arma blanca y se resistió a ser detenido, fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Infantil Eduardo Agramonte Piña, donde fue intervenido quirúrgicamente.
Por esa misma fecha se conoció que en Perico, Matanzas, la policía recuperó varias armas de fuego.
La noticia, publicada también por el perfil oficialista de Facebook Con Todos La Victoria, ha generado más interrogantes que respuestas debido a la extrema escasez de detalles ofrecidos.
Según la escueta publicación del mencionado perfil, “fueron recuperadas en Perico varias armas de fuego” gracias a la "colaboración" de tres ciudadanos.
El mensaje agrega que se trata de dos revólveres de calibres 38 y 22, dos fusiles del calibre 22 y una escopeta calibre 12.
La entrega habría sido realizada por personas que -según se afirma- alegaron que el armamento pertenecía a familiares ya fallecidos.
Preguntas frecuentes sobre la violencia armada y la seguridad en Cuba
¿Qué sucedió en la finca Zeopónico de Cárdenas?
En la finca Zeopónico de Cárdenas, el propietario disparó a un intruso con un arma de fabricación artesanal, hiriéndolo en el brazo. El dueño de la finca, Jesús Antonio González, fue detenido y enfrentará cargos por tenencia de arma de fuego y lesiones.
¿Cuál es la situación actual de la violencia armada en Cuba?
En Cuba, se ha reportado un aumento preocupante en el uso de armas de fuego tanto convencionales como artesanales en delitos. Este incremento se produce en un contexto de crisis económica y social, que ha llevado a una mayor inseguridad y delincuencia. Las autoridades han intentado frenar esta tendencia mediante operativos y nuevas regulaciones sobre el control de armas.
¿Qué medidas están tomando las autoridades cubanas para controlar la posesión de armas?
El gobierno cubano ha aprobado un nuevo decreto para fortalecer el control sobre armas, municiones y accesorios, con el objetivo de reducir el acceso a armamento por parte de delincuentes y civiles. Este esfuerzo busca responder al alarmante crecimiento de casos violentos con armas en el país.
¿Cómo ha reaccionado la población cubana ante la creciente inseguridad?
La población cubana ha expresado su preocupación por la creciente inseguridad y el aumento de la delincuencia, especialmente en casos de robos con violencia y uso de armas. La falta de transparencia y la opacidad en la información oficial han generado desconfianza entre los ciudadanos, que demandan mayor claridad y seguridad por parte de las autoridades.
