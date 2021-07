Britney Spears pierde la batalla contra su padre: Un juez rechaza su solicitud para retirar su tutela

Britney Spears Foto © Instagram / Britney Spears

Malas noticias para Britney Spears. Un juez denegó la petición de la cantante de destituir a su padre como tutor legal.

Apenas unos días después de que la artista estadounidense conmoviese al mundo con el crudo relato en el que detalló cómo vive sus días bajo la "abusiva" tutela de su padre desde hace de 13 años, un juez de la Corte Superior de los Ángeles denegó su petición, por lo que James Spears seguirá controlando el patrimonio de la estrella del pop.

Según informó The Guardian, que tuvo acceso a los documentos judiciales, el juez descartó la posibilidad de que el padre de la artista deje de ser su representante legal por lo que seguirá siendo su tutor. Pero todavía no hay nada definitivo, ya que la solicitud denegada no responde al desgarrador testimonio que hizo la cantante de 39 años la semana pasada, sino a unos documentos que se presentaron en noviembre del año pasado en los que su abogado solicitó que la firma privada de gestión de patrimonios Bessemer Trust fuera nombrada "tutora exclusiva" de su patrimonio.

Las declaraciones que hizo la artista hace tan solo unos días y en las que dijo frases demoledoras como "Estoy traumatizada. No soy feliz, no puedo dormir" o "Tengo un DIU [dispositivo intrauterino] en mi cuerpo que no me permite tener un hijo y mis tutores no me dejan ir al doctor para quitarlo" se resolverán el próximo 14 de julio, día en el que habrá una nueva audiencia del caso.

Además, el padre de la cantante solicitó formalmente que investiguen las declaraciones de su hija sobre el supuesto control que ejerce sobre ella.

Tras sus fuertes declaraciones, el movimiento "Free Britney" volvió a incendiar las redes sociales. Fans de la cantante y varias celebridades de diferentes ámbitos se sumaron a él para mostrarle su apoyo a la intérprete de Gimme More. Entre los famosos que se pronunciaron a favor de Britney Spears estaban Mariah Carey, Justin Timberlake, Christina Aguilera o Khloé Kardashian.

