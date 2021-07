Cubanos en el exterior convocan a manifestarse para exigir libertad de presos políticos

Cubanos se manifiestan en Italia Foto © Captura / Cubanet

Activistas cubanos convocaron a los residentes en el exterior a concentrarse en varias ciudades del mundo el próximo 25 de julio para reclamar la libertad de los presos políticos en la isla y repudiar la Constitución.

La editora y activista Salomé García Bacallao publicó la petición de manera urgente en Facebook: "convoco a todxs lxs cubanxs LIBRES a concentrarse en las ciudades donde residen el próximo domingo 25 de julio".

Afirma que este llamado es "no solo para pedir la libertad de Hamlet Lavastida y de Maykel (Osorbo), Esteban, Thais, Yuisan, Inti, Luis Robles, Yeilis, Taimir, Aymara, y lxs cientxs de presxs políticxs, sino para repudiar la Constitución y las leyes ilegítimas que usan para reprimirnos e intimidarnos" en la nación caribeña.

Señala que a ella como a muchos cubanos en el exterior no les permitieron votar por esa Constitución, "como a más de un millón de cubanxs".

"Esa Constitución excluyente que defiende por encima de todo "el derecho de la revolución" a existir, es una aberración. Queremos una Asamblea Constituyente y pluripartidismo y pluralidad política. Reclamamos nuestro derecho a participar en la conformación de leyes y políticas públicas, y queremos transparencia y derechos económicos", señala la convocatoria.

Las concentraciones deberán realizarse el 25 de julio, un día antes del 26 de julio, día en que el régimen cubano celebra el Día de la Rebeldía Nacional.

"Lxs cubanos libres nos rebelamos contra su orden ilegítimo. Si acusan a Hamlet (Lavastida) de incitar a la rebelión, pues nos tendrán que acusar a todxs", señaló.

Recordó que según las propias leyes cubanas, se necesitan 50 mil firmas para ir a plebiscito.

"Les vamos a movilizar 50 mil cubanxs no, 500 mil! Y se va a enterar el mundo. Les vamos a llenar las calles de todos los países donde nos podemos manifestar libremente! Y no vamos a estar solxs, porque sepan que tenemos solidaridad, tenemos mucha gente cuyas causas apoyamos que van a responder! Les vamos a quitar todas las caretas!", dijo la activista.

Al final de su mensaje denunció que el pueblo cubano está siendo sometido al hambre, a la falta de medicamentos, mientras en la isla se siguen levantando hoteles, donde no faltan alimentos para los turistas.

Asimismo, pidió el cierre de las tiendas en MLC en la isla, las cuales segregan a la población más vulnerable.

Entre las acciones convocadas están realizar un cacerolazo, estampar billetes con #SOSCuba, hacer sonar bien alto la canción Patria y Vida, usar un brazalete negro y vestir con ropa azul.

"Todas las acciones que el gobierno cubano intente criminalizar dentro de Cuba las vamos a realizar fuera", dijo García Bacallao.

La manifestación de Valencia será a las 12:00 pm en la Plaza del Ayuntamiento, afirmó.

Por último aclaró –anticipándose a las campañas de descrédito que acostumbra a hacer el régimen cubano contra activistas y opositores– que "a mí nadie me paga por manifestarme ni me dice qué hacer!! Todas las personas que me conocen y me quieren lo saben, así que el cuento ese no sé a quién se lo van a hacer!!", subrayó.

El llamado de la joven editora y activista cubana recoge el sentir de miles de cubanos dentro y fuera del país que son acosados por la violencia del estado hacia las voces disidentes.

Recientemente la agresión del gobierno contra los habitantes de la isla se ha manifestado no solo en la escasez a que es sometido el pueblo diariamente, sino en el encarcelamiento y la detención arbitraria de artistas, como Lavastida, y de personas que denuncian la precaria situación del país en redes sociales.