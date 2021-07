Gobierno valora vender equipos en Moneda Libremente Convertible (MLC) por circunscripción en Ciego de Ávila

Cola en una tienda MLC de Ciego de Ávila. Foto © Facebook / Patria y Vida - Ciego de Avila y su Gente

Las autoridades de Ciego de Ávila valoran la venta de equipos electrodomésticos en Moneda Libremente Convertible (MLC) por circunscripción en el municipio cabecera del territorio, como medida para frenar la propagación del coronavirus.

Tal posibilidad fue anunciada este martes por la máxima dirección de la provincia y el equipo de trabajo encabezado por Félix Duarte Ortega, miembro del Secretariado del Comité Central, y Jorge Luis Perdomo, viceprimer Ministro, informó la prensa oficialista local.

La medida valorada forma parte de un nuevo paquete de regulaciones ante el desborde del sistema sanitario en la provincia, que incluye, en el municipio Ciego de Ávila, la venta de módulos a zonas en cuarentena y donde existan controles de focos de mayor complejidad, con reportes de seis o siete positivos.

También se anunció el servicio a domicilio sin costo para los protegidos por el Sistema de Atención a la Familia, así como la elaboración de más de 32 000 raciones de comida sólida para entrega a domicilio.

Una de las medidas promovidas este martes en la provincia es la de crear nuevas capacidades para hospitalización momentánea de pacientes sospechosos en el Hospital Provincial “Antonio Luaces Iraola”. De igual modo, se espera crear capacidades en las áreas de Salud para que los pacientes esperen su traslado bajo observación especializada.

El territorio habilitó un Cuerpo de Guardia para niños en el Centro Oftalmológico, con 20 camas, mientras que el Cuerpo de Guardia de Adultos en la misma instalación, incrementó su capacidad a 32 camas, con posibilidades de brindar oxígeno y ventilación.

La provincia reportó 230 casos y un fallecido por COVID-19 en la última jornada, que marcó otra cifra récord de casos diarios en el país, con 3 519 muestras positivas. Del total de contagios registrados la víspera, 3 431 fueron contactos de casos confirmados; 81 con fuente de infección en el extranjero; 79 sin fuente de infección precisada.

Los casos se distribuyeron en las localidades de Primero de Enero, Baraguá, Bolivia, Chambas, Ciego de Ávila, Ciro Redondo, Majagua, Morón y Venezuela. La mayoría de los contagios (123), fueron diagnosticados en el municipio Ciego de Ávila.

Las tiendas en MLC, creadas por el gobierno para mitigar el impacto de la crisis económica agravada por la pandemia y estimular la entrada de divisas al país, constituyen puntos de altos niveles de concentración actualmente de personas, que deben enfrentar extensas colas para adquirir ahí alimentos y productos básicos, al igual que electrodomésticos.

La semana pasada, una joven cubana compartió en redes sociales su primera experiencia personal ante una tienda en MLC, en La Habana, adonde acudió para adquirir una olla de presión eléctrica.

“Cola desde las 6 am en la tienda MLC perteneciente a la cadena TRD Caribe, On electrodomésticos, situada en Aguacate y Obrapía, donde a través de un grupo de Whatsapp me enteré que era el único lugar de La Habana donde sacarían el producto. Yo hacía en la fila aproximadamente el número 40. Las personas mágicamente comienzan a aparecer en las colas desde las 5am”, describió sobre el momento.