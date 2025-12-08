Cuatro detenidos: La red detrás del asalto que casi cuesta la vida a un mototaxista en Sancti Spíritus

Vídeos relacionados:

El brutal asalto que casi acaba con la vida de un mototaxista en Sancti Spíritus en noviembre puso al descubierto una red delictiva, que incluye al agresor y a otros tres individuos en la provincia de Ciego de Ávila, según develó la investigación del Ministerio del Interior (Minint).

La víctima, cuyo nombre no ha sido revelado, es un trabajador por cuenta propia de 57 años con licencia para transportar pasajeros, quien fue agredido por un presunto cliente el pasado 13 de noviembre, en la Carretera Central, cerca del Puente de Palo y la entrada al hotel Zaza, en Sancti Spíritus.

El atacante había alquilado horas antes los servicios del conductor, quien lo llevó primero al poblado de Alicante; después a Tuinucú para buscar un medicamento, y finalmente, hasta la entrada del hotel Zaza, donde supuestamente iba a coger “botella” hacia Ciego de Ávila.

Aprovechando la soledad del lugar, el supuesto cliente golpeó la nuca del taxista con un martillo, mientras la motocicleta aún estaba en movimiento. Ambos cayeron al pavimento y, de inmediato, el agresor inmovilizó al chofer por el cuello y lo amenazó de muerte “si gritaba” e “intentaba moverse” o si denunciaba a la Policía, según relató un reportaje publicado este lunes en el portal oficialista Cubadebate, donde se dieron a conocer los pormenores del hecho.

El asaltante huyó en la motocicleta Panther 125 CC negra, propiedad de la víctima, y se llevó además una mochila con dinero, documentos legales y su teléfono móvil.

Tras la denuncia del asalto, se formó un equipo con distintas especialidades del Minint para investigar el caso, explicó el teniente coronel Rolando Rodríguez Carmenate, de la Unidad Provincial de Investigación Criminal de Sancti Spíritus.

Las pistas llevaron al municipio Ciro Redondo, en Ciego de Ávila, donde fue arrestado el presunto autor del asalto. Posteriormente, el individuo fue trasladado a Sancti Spíritus, donde fue reconocido por la víctima.

A finales de noviembre, en información publicada en el perfil de Facebook “Avileños de Corazón”, vinculado al Minint, el agresor fue identificado como José Luis González Valgas.

La nota afirmó que la Policía había actuado con rapidez y capturado al sospechoso poco después del atraco, mientras que la moto fue recuperada en manos de presuntos receptadores, quienes también quedaron implicados.

Rodríguez Carmenate confirmó a Cubadebate la detención de los cuatro implicados en Ciego de Ávila, “gracias a información anónima de la población, la efectividad investigativa y la cooperación entre varias especialidades del Minint”.

En el poblado de Fallas, fue arrestado el receptor de la Panther robada, quien le dio a cambio al asaltante una motorina de “procedencia investigada”. La policía capturó en Chambas al hombre que desarmó la motocicleta en piezas y vendió la unidad en Camagüey. Por último, en la localidad de Pina, fue detenido el individuo que escondió la motorina que le habían entregado al autor del asalto a cambio de la Panther robada.

El teniente coronel señaló que “todos los implicados se encuentran confesos” y se recuperó la moto robada en partes y piezas, pero aún están pendientes de encontrarse la unidad en Camagüey y el teléfono celular de la víctima.

“El robo de la moto no fue una acción aislada: formaba parte de una cadena delictiva perfectamente articulada”, afirmó el oficial del Minint. La investigación policial destapó un “circuito económico clandestino” que incluyó “transporte del vehículo hacia otra provincia, intercambio por una motorina, despiece, comercialización fragmentada y camuflaje de bienes”.

Como parte de la investigación, se abrió un proceso judicial por robo con violencia e intimidación en las personas, una de las figuras delictivas de mayor severidad que contempla el Código Penal cubano.

El hecho puso en evidencia, además, el alto riesgo que corrió la víctima, quien pudo haber muerto como consecuencia del ataque.

El conductor se recuperó de las heridas y hoy “intenta volver a la carretera, pero no es el mismo. Ahora duda ante un pasajero (...) conduce con un recuerdo en la garganta: el de unos dedos cerrándole el aire”, advirtió el reportaje.

Este asalto trajo de nuevo a la memoria un crimen del pasado reciente que conmocionó a toda Sancti Spíritus: el asesinato del profesor Santiago Diosdado Morgado Morgado, en julio de 2022, también para robarle la motocicleta con la que se ganaba el sustento diario.

Más de tres años después, la población sigue denunciando la frecuencia de asaltos similares, la violencia de los métodos y la desprotección en las calles.

La inseguridad en las ciudades y poblados de Cuba continúa en aumento debido a la crisis económica, la falta de control por parte de las autoridades y la creciente impunidad.