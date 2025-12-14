Régimen promete “alimentos nutritivos” en plena escasez

El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) planteó como línea de trabajo “crecer en la elaboración de alimentos nutritivos” durante el análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, una idea que la institución presentó como vía “concreta” para aportar al reimpulso económico y recuperar producciones “en beneficio del pueblo”.
La propuesta fue expuesta en una reunión de dirección del MINAL bajo el argumento de que, si el sistema empresarial logra producir más y comercializar más, se traduciría en más ventas e ingresos, “mayor oferta” y una mejor “estabilización” de los precios.
El MINAL aporta nueve productos a la canasta familiar normada pero el organismo incumple sus producciones físicas por déficit de materias primas nacionales e importadas.
Como parte de las “reservas” para mitigar la situación, se menciona la acuicultura y la existencia de “más de 100.000 hectáreas en los embalses” asociadas a la “voluntad hidráulica”, señalando que esos embalses —además de su uso para consumo y riego— podrían servir para la producción de peces.
El reporte del MINAL añade que actores económicos no estatales podrían importar materias primas para la industria nacional y así lograr productos a “menor costo” y de “mutuo beneficio”, aunque admite que persisten “frenos en los encadenamientos”.
Esos obstáculos se atribuyen, en muchos casos, a “elementos subjetivos” que dependen de los empresarios y que exigirían “un cambio urgente” y un “perfeccionamiento” del sistema de gestión empresarial.
Se afirma además que se han visto “los mejores ejemplos” en actividades realizadas en industrias y fábricas.
Los directivos califican como “oportunidades” atraer inversión extranjera y la dolarización parcial de la economía, con el objetivo —según se expone— de dar garantías a los inversionistas de que recuperarán el capital en los plazos previstos en sus estudios de prefactibilidad.
También se plantea como opción “no desestimar” el acceso a ingresos internos en divisas existentes en la economía nacional, con mención explícita al año 2026.
Del programa de gobierno analizado en el MINAL, destacan además el valor de los sistemas de gestión de la calidad, y menciona problemas vinculados a “índices de consumo”, “temas de calidad”, “delito” y “mala calidad” de producciones.
La crisis de alimentación en Cuba
En junio de 2025, autoridades de Ciego de Ávila anunciaron avances en la llamada “soberanía alimentaria”, sin embargo, la población denunció que las mesas seguían vacías, lo que puso en duda la efectividad de los programas estatales para garantizar el abastecimiento.
Semanas después, Villa Clara informó el reinicio de la venta diaria del pan normado, pero la medida llegó acompañada de limitaciones técnicas y problemas de calidad, reflejando los continuos tropiezos del sistema de distribución.
A inicios de agosto, una investigación reveló que una pareja cubana necesitaba más de 40 mil pesos mensuales solo para alimentarse, cifra que evidencia la desconexión entre los ingresos y los costos reales de la vida en la isla.
Poco después, se reportó que en Matanzas, ante la falta de harina, la población recibió galletas a 850 pesos como sustituto del pan de la canasta básica, una alternativa que generó malestar y cuestionamientos sobre las prioridades del sistema alimentario.
En noviembre, el Ministerio de Educación (MINED) promovió una campaña sobre alimentación adecuada en las escuelas, mientras numerosos niños seguían asistiendo a clases sin desayunar, en un contexto donde las carencias familiares impiden cumplir con mínimas condiciones nutricionales.
Preguntas frecuentes sobre la crisis alimentaria en Cuba y las promesas del régimen
¿Qué propone el MINAL para enfrentar la escasez alimentaria en Cuba?
El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) de Cuba propone aumentar la elaboración de alimentos nutritivos como parte de su estrategia para reimpulsar la economía y corregir distorsiones. La propuesta incluye potenciar la acuicultura y facilitar la importación de materias primas por actores no estatales, a pesar de los obstáculos en los encadenamientos productivos.
¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el sector alimentario en Cuba?
Los principales obstáculos incluyen el déficit de materias primas nacionales e importadas, problemas estructurales en la gestión empresarial, y elementos subjetivos que dependen de los empresarios. Además, persisten dificultades en el acceso a insumos básicos como el trigo, la leche en polvo y el aceite, agravados por la falta de incentivos reales para los productores. El sector enfrenta también problemas de calidad, delito y mala gestión de los recursos.
¿Qué impacto tiene la actual crisis alimentaria en la población cubana?
La crisis alimentaria en Cuba ha llevado a un aumento de la precariedad alimentaria, afectando el desarrollo físico y cognitivo de la población y debilitando las defensas del organismo. El acceso a alimentos básicos es limitado, lo que obliga a las familias a depender de dietas poco variadas y deficientes en nutrientes esenciales. La situación es particularmente grave para los niños, que asisten a clases sin desayunar, y para las familias que no pueden costear una alimentación adecuada.
¿Cómo se ha percibido la gestión del gobierno cubano ante la crisis alimentaria?
La gestión del gobierno cubano ante la crisis alimentaria ha sido criticada por su falta de efectividad y transparencia. A pesar de las promesas de reimpulso económico y mejora en la producción, la realidad cotidiana de la población sigue marcada por la escasez y los altos costos de vida. La retórica oficial, centrada en medidas y cronogramas, no se ha traducido en mejoras concretas para los cubanos.
