Régimen promete “alimentos nutritivos” en plena escasez

Miguel Díaz-Canel supervisa la producción de croquetas en fábrica de Las Tunas.

El Ministerio de la Industria Alimentaria (MINAL) planteó como línea de trabajo “crecer en la elaboración de alimentos nutritivos” durante el análisis del Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, una idea que la institución presentó como vía “concreta” para aportar al reimpulso económico y recuperar producciones “en beneficio del pueblo”.

La propuesta fue expuesta en una reunión de dirección del MINAL bajo el argumento de que, si el sistema empresarial logra producir más y comercializar más, se traduciría en más ventas e ingresos, “mayor oferta” y una mejor “estabilización” de los precios.

El MINAL aporta nueve productos a la canasta familiar normada pero el organismo incumple sus producciones físicas por déficit de materias primas nacionales e importadas.

Como parte de las “reservas” para mitigar la situación, se menciona la acuicultura y la existencia de “más de 100.000 hectáreas en los embalses” asociadas a la “voluntad hidráulica”, señalando que esos embalses —además de su uso para consumo y riego— podrían servir para la producción de peces.

El reporte del MINAL añade que actores económicos no estatales podrían importar materias primas para la industria nacional y así lograr productos a “menor costo” y de “mutuo beneficio”, aunque admite que persisten “frenos en los encadenamientos”.

Esos obstáculos se atribuyen, en muchos casos, a “elementos subjetivos” que dependen de los empresarios y que exigirían “un cambio urgente” y un “perfeccionamiento” del sistema de gestión empresarial.

Se afirma además que se han visto “los mejores ejemplos” en actividades realizadas en industrias y fábricas.

Los directivos califican como “oportunidades” atraer inversión extranjera y la dolarización parcial de la economía, con el objetivo —según se expone— de dar garantías a los inversionistas de que recuperarán el capital en los plazos previstos en sus estudios de prefactibilidad.

También se plantea como opción “no desestimar” el acceso a ingresos internos en divisas existentes en la economía nacional, con mención explícita al año 2026.

Del programa de gobierno analizado en el MINAL, destacan además el valor de los sistemas de gestión de la calidad, y menciona problemas vinculados a “índices de consumo”, “temas de calidad”, “delito” y “mala calidad” de producciones.

La crisis de alimentación en Cuba

En junio de 2025, autoridades de Ciego de Ávila anunciaron avances en la llamada “soberanía alimentaria”, sin embargo, la población denunció que las mesas seguían vacías, lo que puso en duda la efectividad de los programas estatales para garantizar el abastecimiento.

Semanas después, Villa Clara informó el reinicio de la venta diaria del pan normado, pero la medida llegó acompañada de limitaciones técnicas y problemas de calidad, reflejando los continuos tropiezos del sistema de distribución.

A inicios de agosto, una investigación reveló que una pareja cubana necesitaba más de 40 mil pesos mensuales solo para alimentarse, cifra que evidencia la desconexión entre los ingresos y los costos reales de la vida en la isla.

Poco después, se reportó que en Matanzas, ante la falta de harina, la población recibió galletas a 850 pesos como sustituto del pan de la canasta básica, una alternativa que generó malestar y cuestionamientos sobre las prioridades del sistema alimentario.

En noviembre, el Ministerio de Educación (MINED) promovió una campaña sobre alimentación adecuada en las escuelas, mientras numerosos niños seguían asistiendo a clases sin desayunar, en un contexto donde las carencias familiares impiden cumplir con mínimas condiciones nutricionales.